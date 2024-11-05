快訊

北部人下班記得帶傘！4縣市發大雨特報 恐一路下到明天

《黑白大廚》港點女王來了！鄭智善3日快閃金門 狂掃鋼刀、高梁酒

趙少康自曝「死而復生」動心臟手術 名醫魏崢執刀動這三處、揭他身體狀況

IEAT、亞馬遜全球開店 看好產業以跨境電商布局全球

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

數位力成為企業競爭實力的關鍵指標，跨境電商持續受到產業的高度矚目。台北市進出口商業同業公會（IEAT）與亞馬遜全球開店（台灣）針對汽車零組件、運動休閒與居家修繕三大台灣優勢產業進行調查、共同發布《2024跨境電商焦點報告》，在127家受訪問的企業中，有四成企業看重電子商務，積極從事「上架電商平台或官網」、「積極發展數位行銷與開發」等作為，顯示全球電商市場依舊熱絡，商機持續爆發的情況，線上模式已成為企業拓展全球市場的主要路線。

今年調查發現，在疫情期間，近69%企業面臨「客戶訂單減少或業績下滑」，而數位韌性是企業重新贏得市場的關鍵之鑰，其中以電子商務推動供應鏈數位化，進入新的外貿領域，更是中小企業建立數位韌性的主要手段之一。

亞馬遜全球開店台灣總經理謝孜希指出，對於以電商建立數位韌性的趨勢，台灣汽車零組件、運動休閒與居家修繕幾個產業的表現愈來愈明顯。相關產業的不少廠商陸續透過跨境電商，逐步實現從傳統OEM/ODM模式轉型走向OBM，亞馬遜「商機探測器」(Oppor tunityExplorer)的數據分析工具掌握每個市場站點的競爭度、消費需求、搜尋量、轉換率等數據，了解消費者的喜好及趨勢、觀察哪些特定類別商品的搜尋量暴增，找到具有差異化的利基型產品，積極建立企業的數位韌性。亞馬遜全球開店建議應針對企業產品力、物流力、團隊力、行銷力四大重點進行優化，以掌握跨境電商的機遇並加速全球佈局。

儘管企業體悟到電商是建立數位韌性是重要手段，但研究的3大優勢產業中，仍有6成4的企業存在專業人力不足的窘境。IEAT秘書長黃文榮指出，透過問卷與座談發現，3個產業同樣面對台灣市場規模小、中國低價競爭的壓力巨大，很多都有意布局跨境電商，但人才與技能不足、企業主與員工思維慣性等問題，讓許多企業不敢輕易嘗試電子商務，呼籲企業要借腦袋、換腦袋，才能打破企業慣性，讓企業擁有更數位化、智能化的DNA，才能在數位洪流中不被淘汰。亞馬遜全球開店明年將與IEAT 合作開設亞馬遜跨境電商營運課程，期盼能協助更多台灣企業解決人才問題。

彰化水五金協會總幹事楊琇伃也在報告受訪中表示，台灣的水五金產業與諸多的傳統產業一樣面臨轉型的壓力，導入電子商務仍需要企業二代與創一代多做溝通，以轉換數位時代的經營思維，方能在新的供應鏈中找到自己有利的新位置。

群利科技選擇進入跨境電商領域，以亞馬遜為平台迅速建立了日本市場的份額，從一開始全公司無人懂電商的門外漢，短短8個月把日本亞馬遜網站市占率從1.5%拉高到35%，創造業績成長20倍的佳績。

聖州企業則通過亞馬遜的一站式全球布局，選擇美國設立子公司、並在澳洲、加拿大和英國合作代理商，進而覆蓋全球多個市場。

亞馬遜 跨境電商 電子商務

延伸閱讀

「AI虛擬人」能為企業帶來多少商機？數字王國聯手亞馬遜AWS開啟虛擬人應用無限可能

亞馬遜領漲…道指升近300點 但全周收跌

亞馬遜財報亮眼 美股早盤走高

美國科技巨擘AI資本支出大增 回報緩慢投資人擔憂

相關新聞

投資客斷頭潮來了？前三季全國法拍件數增約一成 這縣市大增九成

根據內政部統計，全國截至9月為止，拍賣移轉棟數達2,928棟，與上季同期相比成長約10.3%。

攻虛擬主播市場 17LIVE收購日本虛擬主播公司

新加坡交易所第一家以直播產業上市的17LIVE集團5日宣布，以自有資金收購日本虛擬主播公司N Craft全部股權，將N ...

台積電加持、現又評估蓋捷運 台南市五大區漲勢兇猛

台南捷運深綠線已完成可行性研究期末成果，不過計畫還有待送交通部審議通過，但沿線區域房價已先反映；據台灣房屋集團彙整實價登...

台泥綠能嘉義漁電共生案場亮相 嘉義、高雄將再建150 MW

台泥（1101）旗下嘉謙綠能5日在嘉義布袋漁電共生一期案場舉辦「漁電共生 健康共享」活動，該案場A-F六區已於2022年...

央行年底前祭第8波打炒房？賴正鎰曝這原因建議：母湯！

央行是否在今年底祭出更嚴格的第八波信用管制？引熱議。全國商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰說，年底是交屋潮，光看數字易...

一季少二個！六都僅剩這都房價所得比不到10倍

信義房屋表示，2024年第2季的房價所得比再創新高，六都上一季還有桃園、台南與高雄的房價所得比不到10倍，第2季只剩下桃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。