IEAT、亞馬遜全球開店 看好產業以跨境電商布局全球

數位力成為企業競爭實力的關鍵指標，跨境電商持續受到產業的高度矚目。台北市進出口商業同業公會（IEAT）與亞馬遜全球開店（台灣）針對汽車零組件、運動休閒與居家修繕三大台灣優勢產業進行調查、共同發布《2024跨境電商焦點報告》，在127家受訪問的企業中，有四成企業看重電子商務，積極從事「上架電商平台或官網」、「積極發展數位行銷與開發」等作為，顯示全球電商市場依舊熱絡，商機持續爆發的情況，線上模式已成為企業拓展全球市場的主要路線。

今年調查發現，在疫情期間，近69%企業面臨「客戶訂單減少或業績下滑」，而數位韌性是企業重新贏得市場的關鍵之鑰，其中以電子商務推動供應鏈數位化，進入新的外貿領域，更是中小企業建立數位韌性的主要手段之一。

亞馬遜全球開店台灣總經理謝孜希指出，對於以電商建立數位韌性的趨勢，台灣汽車零組件、運動休閒與居家修繕幾個產業的表現愈來愈明顯。相關產業的不少廠商陸續透過跨境電商，逐步實現從傳統OEM/ODM模式轉型走向OBM，亞馬遜「商機探測器」(Oppor tunityExplorer)的數據分析工具掌握每個市場站點的競爭度、消費需求、搜尋量、轉換率等數據，了解消費者的喜好及趨勢、觀察哪些特定類別商品的搜尋量暴增，找到具有差異化的利基型產品，積極建立企業的數位韌性。亞馬遜全球開店建議應針對企業產品力、物流力、團隊力、行銷力四大重點進行優化，以掌握跨境電商的機遇並加速全球佈局。

儘管企業體悟到電商是建立數位韌性是重要手段，但研究的3大優勢產業中，仍有6成4的企業存在專業人力不足的窘境。IEAT秘書長黃文榮指出，透過問卷與座談發現，3個產業同樣面對台灣市場規模小、中國低價競爭的壓力巨大，很多都有意布局跨境電商，但人才與技能不足、企業主與員工思維慣性等問題，讓許多企業不敢輕易嘗試電子商務，呼籲企業要借腦袋、換腦袋，才能打破企業慣性，讓企業擁有更數位化、智能化的DNA，才能在數位洪流中不被淘汰。亞馬遜全球開店明年將與IEAT 合作開設亞馬遜跨境電商營運課程，期盼能協助更多台灣企業解決人才問題。

彰化水五金協會總幹事楊琇伃也在報告受訪中表示，台灣的水五金產業與諸多的傳統產業一樣面臨轉型的壓力，導入電子商務仍需要企業二代與創一代多做溝通，以轉換數位時代的經營思維，方能在新的供應鏈中找到自己有利的新位置。

群利科技選擇進入跨境電商領域，以亞馬遜為平台迅速建立了日本市場的份額，從一開始全公司無人懂電商的門外漢，短短8個月把日本亞馬遜網站市占率從1.5%拉高到35%，創造業績成長20倍的佳績。

聖州企業則通過亞馬遜的一站式全球布局，選擇美國設立子公司、並在澳洲、加拿大和英國合作代理商，進而覆蓋全球多個市場。