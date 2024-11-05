凱基金控 One KGI 戶外爵士音樂會 總部大樓前廣場舉行

凱基金控（2883）致力推廣藝文風氣，豐富國人的藝術體驗，日前邀請爵士樂大師溫頓．馬沙利斯(Wynton Marsalis)以及林肯中心爵士樂團(Jazz at Lincoln Center Orchestra)，盛大舉行凱基金控戶外爵士音樂會，一首首膾炙人口的經典曲目結合精湛演出，為聽眾帶來充滿爵士震撼及藝術氣息的夜晚。

被譽為爵士傳奇溫頓・馬沙利斯，為全球爵士樂領航人物，此次帶領一手創立、殿堂級爵士天團林肯中心爵士樂團，睽違22年訪台，在為期一周的台灣爵士黃金週，特地以凱基金控戶外音樂會作為最終場，為本次黃金週系列演出畫上完美句點。樂團以本次於國家音樂廳演出的三場主題，Hot Jazz & Swing、Duke Ellington at 125 與 Bebop Revolution選取精華版，在戶外音樂會中，呈現多元的爵士風貌，顛覆樂迷對爵士樂的想像。

凱基金控爵士樂戶外音樂會特別選在凱基金控總部大樓廣場前舉行，位於敦化北路的總部大樓，為保留老樹蘊含的城市歷史，在興建過程中，特地減少開挖面積，退縮建築主體以保留基地內的4株近60年歷史的老榕樹，讓民眾有更多親近老樹的空間，在盎然的綠意中，聆聽美妙的爵士樂旋律，為樂迷及市民朋友打造視覺與聽覺雙重盛宴，度過一個豐盛的秋日夜晚。

凱基金控深耕藝文活動，推廣讓藝術走進生活，豐富民眾藝文體驗，此次邀請國際級爵士樂團來台，嘉惠樂迷朋友透過戶外音樂會的方式，近距離一睹爵士巨星風采。凱基金控亦長期透過旗下中華開發文教基金會深耕青年學子藝術教育，邀請偏鄉學子走入劇院親近藝術，贊助國家兩廳院、台中歌劇院等多項藝文活動，持續為台灣藝文環境注入活水，讓藝術走進大眾生活，深刻感受藝術的美好。