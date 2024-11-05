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全球僅十家！ANA 獲頒APEX 2024 World Class Airline

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

北美航空業界最有影響力團體之一的「APEX」(航空乘客體驗協會Airline Passenger Experience Association) 舉辦的「World Class Rating」頒發「World Class」最高等級評價，今年全球僅10間航空公司獲得此項認證，日本規模最大的航空公司—ANA 首度獲得此項認證。

「World Class Rating」以「安全、安心與福利」、「永續性」以及「服務品質」三項標準為基礎，透過嚴謹的外部審查與旅客評估所進行的全面分析，評鑑出最高等級的航空公司。ANA 透過令人安心且乾淨的機艙環境、為實現永續發展社會的努力，以及高品質的服務而獲得高度讚譽。

ANA 執行副總大前圭司表示，「非常榮幸能夠獲得 APEX 頒發該獎，肯定 ANA 為客戶提供安全、安心且舒適的旅程所付出的努力。ANA 集團對於能與這個榮譽相伴而行感到非常自豪，並將以此次獲獎為激勵，持續追求更高的品質。」

APEX 集團執行長喬利德博士 (Dr. Joe Leader) 表示，「ANA 展現了尖端技術與日式款待精神的和諧融合，使其在 APEX 的「World Class Rating」占有一席之地。此外，ANA 在永續發展方面的領導地位，包括開創性的生質燃料計劃以及進步的減廢策略，使其成為全球性的創新者。」

乘客 日本 航空業

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