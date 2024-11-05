觀光署輔導業者獲GTS認證 盼更多業者參與連結國際

交通部觀光署5日指出，為推動我國永續旅遊發展，今年輔導3家旅行業者參與GTS旅色旅行標章認證，觀光署旅行業組長湯文琦指出，旅宿業者如果申請標章後，也有更多機會與國際旅行業者合作，獲得更多合作機會。

觀光署指出，希望政府帶頭，民間跟進，打造低碳旅遊生態圈，創造產業綠能經濟與永續經營的獲利模式，而在永續發展在觀光產業中，大家都是低碳永續的一份子，其中旅行業更是不可或缺的角色，透過輔導及鼓勵業者落實永續管理，取得永續認證並建立標竿，帶動旅行業者相繼依循觀光署政策，持續朝永續經營方向邁進。也期許透過旅行業的參與，橫向串連各觀光產業，以團體戰的方式，打造觀光產業的永續之路。

觀光署表示，今年輔導3家旅行業者參與GTS旅色旅行標章認證，以「經驗共享、產業共好」的方向，在輔導旅行業者參與GTS永續認證申請的過程中，拍攝輔導紀錄片，希望能夠持續性的向全台旅行業者推廣宣傳，以激發更多旅行業者意識到永續經營的重要性，並加入永續行動的行列。

湯文琦指出，觀光署的主要工作就是推動永續韌性及數位創新的雙軸轉型，因此觀光署也不斷地在推動永續方案，此次就盼能藉由鼓勵業者參與GTS旅色旅行標章認證，進而促進我國的永續旅遊，目前我國已經有4,000多家旅遊業者，希望能夠讓更多旅宿業者能夠自主減碳，並且獲得標章認證，未來業者在尋求國外合作時也能更加順暢。

至於是否有預定的認證業者目標數量，湯文琦坦言，這個認證主要是朝鼓勵的方式，並沒有強制性，畢竟要達到整體減碳目標，必須要公司全體配合，存在一定的難度，因此目前還是以鼓勵方式進行，不過如果有獲得認證，對於業者未來與國際業者合作都是一個相當加分的事情，尤其近年來國外對於減碳、永續的概念也越來越普，國內業者如果想尋求更多國際間的合作，這也是一個相當好的方向。

交通部觀光署說，未來將繼續推動永續輔導計畫，協助業者轉型並促進永續發展，透過政策支持及社會的力量，共同迎接全球旅遊新趨勢。