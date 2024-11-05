快訊

台股漲141點收23,106點 台積電收1,050元漲10元

全美第一張選票開出！川普、賀錦麗3：3平手

信義區大都會客運公車「撞進超商」 司機返站休息停車向後滑行

台泥綠能推漁電共生案場 嘉義、高雄再建150MW

中央社／ 台北5日電

台泥綠能子公司台泥嘉謙綠能表示，今天在嘉義布袋漁電共生一期案場A至F 6區已於2022年11月全數併網發電，至今已為台電發出1億3749萬6643度綠電，台泥綠能於嘉義、高雄等地建置及開發中的漁電共生案場尚有約150MW（百萬瓦）。

台泥嘉謙綠能說明，不只是發電，旗下漁電共生案場中養殖戶已穩定產出鰻魚、金目鱸魚、虱目魚、吳郭魚、白蝦及泰國蝦等多樣低碳漁貨。

台泥嘉謙綠能指出，嘉義是台泥綠能主力發展區域之一，在發展綠電同時，台泥綠能在此地的子公司台泥嘉謙綠能甚至成立專責漁管團隊，4位養殖專業科系的高材生實際投入養殖並近距離與養殖戶交流切磋，5日特別在案場舉辦「漁電共生 健康共享」活動，展現台泥養殖團隊與養殖夥伴們共同努力的成果。

台泥嘉謙綠能活動特邀出身嘉義的雲朗觀光主廚阿華師，以台泥漁電共生案場當季養殖收成的泰國蝦與鱸魚，布袋鎮義竹鄉當令生產的白玉苦瓜、紅鬚玉米筍、水晶米、桑椹搭配遠近馳名的15年黑金老菜脯，設計出「漁電共生10全10美海鮮饗宴」，邀請養殖戶夥伴與地方村里長、社區意見領袖一起品嘗。

根據聯合國農糧組織統計，氣候變遷、海洋過度捕撈及海水溫度上升將導致2050年全球漁獲量減少約15%。相較於畜牧業，水產養殖因生長期短且碳排放量僅為牛羊的一半，被視為低碳且穩定的永續蛋白質來源。台泥綠能表示，積極響應全球減碳需求，以穩定的低碳養殖水產品，應對遠洋漁業的高碳足跡與資源耗竭挑戰。

台泥 綠能

延伸閱讀

2026高雄市長選戰升溫? 柯志恩今與議員掛看板 透露已在高雄置產

影／柯志恩掛選舉看板 綠營嗆：不顧高雄死活只重選舉

柯志恩高雄掛競選看板 ：財劃法修法會站在高雄市民角度

嘉義父子北上賣粽葉卻失聯 家屬急報警…竟迷路到桃園

相關新聞

中油董座李順欽遭撤換為何看報紙才知？經長郭智輝5字解答

中油前董座李順欽昨（4）日拒出席新任董總交接典禮，據說是因為不滿自己要被換掉是看報紙才知道，以拒絕出席表態；經濟部長郭智...

央行年底前祭第8波打炒房？賴正鎰曝這原因建議：母湯！

央行是否在今年底祭出更嚴格的第八波信用管制？引熱議。全國商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰說，年底是交屋潮，光看數字易...

一季少二個！六都僅剩這都房價所得比不到10倍

信義房屋表示，2024年第2季的房價所得比再創新高，六都上一季還有桃園、台南與高雄的房價所得比不到10倍，第2季只剩下桃...

央行打房預售慘？海悅：30多個代銷建案維持順銷

代銷龍頭海悅（2348）公告10月營收表示，央行推出新一波選擇性信用管制政策後，房市回歸市場交易機制，在買賣雙方對於房價...

台南安南商60重劃下月驗收 明年上半年抵費地招商

台南市北安商業區市地重劃是安南區發展的重心，將打造為安南副都心，市地重劃已完工並傳捷報，榮獲台灣永續關懷協會「第25屆國...

台南捷運深綠線未蓋先轟動 這裡房價兩年漲一倍

台南捷運深綠線完成可行性研究期末成果，計畫有待送交通部審議通過，不過根據台灣房屋集團統計，台南捷運深綠線預定計畫路線，行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。