央行年底前祭第8波打炒房？賴正鎰曝這原因建議：母湯！

央行是否在今年底祭出更嚴格的第八波信用管制？引熱議。全國商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰說，年底是交屋潮，光看數字易失真，應視實價登錄較為準確，建議中央不要有第八波打房，以免錯殺換屋族。

台中市今年前十月建物買賣移轉棟數較去年同期成長逾二成，主力以年輕首購族和豪宅置產族掛帥。

鄉林不動產研究室說，央行九月下旬祭出第七波房貸信用管制，但在房市蛋白區挾房價基期低及交通建設利多不斷，受自住客喜愛，以潭子區為例，前10個月建物買賣移轉棟數年增110%，就是受益於緊貼人口最多的北屯區，產生的外溢人口紅利。

賴正鎰說，台中產業與科技聚落發展快速，人口紅利一直是大台中區域發展最強大動力，小宅需求愈來愈多，家戶數成長快速；年底是交屋潮，光看建物買賣轉移數字易失真，只有實價登錄的數據，才能看出政策實施前後差異，所以打炒房的成效，最快也要等明年元月才會揭曉。

鄉林不動產研究室指出，9月央行祭出第七波選擇性信用管制，排除都更及危老案之外，緊縮購屋貸款成數，引起各界哀號，所幸央行提補救措施，這波打炒房排除首購、繼承者與換屋者（非高價住宅）等三大對象，目前全台房市交易趨緩、炒房族退場。