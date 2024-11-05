快訊

8顆蛋黃酥900元！陳耀訓蛋黃酥漲價了 農曆新年預購時間曝光

射擊／實用射擊代表團遭IOC施壓！未來不得出現「TAIWAN、國旗」

爸帶小五兒就診「阻止醫生看喉嚨」 超瞎理由曝光遭轟：好自私

央行年底前祭第8波打炒房？賴正鎰曝這原因建議：母湯！

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市北屯區機捷特區住宅大樓林立。圖／鄉林不動產研究室提供
台中市北屯區機捷特區住宅大樓林立。圖／鄉林不動產研究室提供

央行是否在今年底祭出更嚴格的第八波信用管制？引熱議。全國商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰說，年底是交屋潮，光看數字易失真，應視實價登錄較為準確，建議中央不要有第八波打房，以免錯殺換屋族。

台中市今年前十月建物買賣移轉棟數較去年同期成長逾二成，主力以年輕首購族和豪宅置產族掛帥。

鄉林不動產研究室說，央行九月下旬祭出第七波房貸信用管制，但在房市蛋白區挾房價基期低及交通建設利多不斷，受自住客喜愛，以潭子區為例，前10個月建物買賣移轉棟數年增110%，就是受益於緊貼人口最多的北屯區，產生的外溢人口紅利。

賴正鎰說，台中產業與科技聚落發展快速，人口紅利一直是大台中區域發展最強大動力，小宅需求愈來愈多，家戶數成長快速；年底是交屋潮，光看建物買賣轉移數字易失真，只有實價登錄的數據，才能看出政策實施前後差異，所以打炒房的成效，最快也要等明年元月才會揭曉。

鄉林不動產研究室指出，9月央行祭出第七波選擇性信用管制，排除都更及危老案之外，緊縮購屋貸款成數，引起各界哀號，所幸央行提補救措施，這波打炒房排除首購、繼承者與換屋者（非高價住宅）等三大對象，目前全台房市交易趨緩、炒房族退場。

目前進入交屋旺季，台中市地政局統計，台中今年前10月建物買賣4萬5654棟，較去年同期3萬7695棟，年增21.9%。其中，又以北屯、南屯及西屯區合計1萬7627棟，占近四成，連帶周邊蛋白區房市受益，年增率前五大分別為潭子、梧棲、后里、龍井及豐原。

台中市北屯區機捷特區住宅大樓林立。圖／鄉林不動產研究室提供
台中市北屯區機捷特區住宅大樓林立。圖／鄉林不動產研究室提供
台中市北屯區機捷特區住宅大樓林立。圖／鄉林不動產研究室提供
台中市北屯區機捷特區住宅大樓林立。圖／鄉林不動產研究室提供

央行 炒房 鄉林

延伸閱讀

69OK！hololive Biboo喜用粉繪「69萬訂閱」素材 看起來卻莫名母湯...

台灣央行「印鈔」比美狂！為何政府打炒房注定失敗？央行前副總裁揭真相

政府打炒房…線上賞屋平台進軍房市 降低買賣糾紛

央行打房還沒完？PTT喊話楊金龍「祭1招」包準跌

相關新聞

中油董座李順欽遭撤換為何看報紙才知？經長郭智輝5字解答

中油前董座李順欽昨（4）日拒出席新任董總交接典禮，據說是因為不滿自己要被換掉是看報紙才知道，以拒絕出席表態；經濟部長郭智...

央行年底前祭第8波打炒房？賴正鎰曝這原因建議：母湯！

央行是否在今年底祭出更嚴格的第八波信用管制？引熱議。全國商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰說，年底是交屋潮，光看數字易...

一季少二個！六都僅剩這都房價所得比不到10倍

信義房屋表示，2024年第2季的房價所得比再創新高，六都上一季還有桃園、台南與高雄的房價所得比不到10倍，第2季只剩下桃...

央行打房預售慘？海悅：30多個代銷建案維持順銷

代銷龍頭海悅（2348）公告10月營收表示，央行推出新一波選擇性信用管制政策後，房市回歸市場交易機制，在買賣雙方對於房價...

台南安南商60重劃下月驗收 明年上半年抵費地招商

台南市北安商業區市地重劃是安南區發展的重心，將打造為安南副都心，市地重劃已完工並傳捷報，榮獲台灣永續關懷協會「第25屆國...

台南捷運深綠線未蓋先轟動 這裡房價兩年漲一倍

台南捷運深綠線完成可行性研究期末成果，計畫有待送交通部審議通過，不過根據台灣房屋集團統計，台南捷運深綠線預定計畫路線，行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。