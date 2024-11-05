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一季少二個！六都僅剩這都房價所得比不到10倍
信義房屋表示，2024年第2季的房價所得比再創新高，六都上一季還有桃園、台南與高雄的房價所得比不到10倍，第2季只剩下桃園的房價所得比不到10倍，可見上半年房價漲勢明顯。
統計10年來房價所得比的變化來看，台中、台南市的房價所得比都多了4倍，現在買房要比10年前多付出4年的家庭可支配所得。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房價所得比持續攀升，結果是幾家歡樂幾家愁，有資產的享受到增值的好處，相對還沒有購屋或者年輕世代，就會感受到房價上漲的壓力。
若以區域的所得對比房價漲幅來看，過去10年台中與台南民眾對於房價上漲感受應該特別深，10年下來，民眾現在要購屋，恐怕比10年前要多掏出2.3年的家庭可支配所得。
根據官方的房價所得比長期統計顯示，103年第2季全國的房價所得比為8.34倍，今年第2季已增加到10.65倍，等於要10.65年不吃不喝才能買得起房，六都房價所得比僅剩下桃園市不到10倍。
增加較多的是台中市，從10年前的8.15倍，增加到12.69倍，台中的家庭相較10年前購屋，要多4.54年的家庭可支配所得，其次則是台南市由6.18倍增加到10.29倍，增加較少的是新北市。
曾敬德表示，上半年市場交易熱絡主要原因，包括30年期的房貸可以降低每月還款負擔，住宅小宅化讓房屋總價漲得比單價少，長輩資助分擔掉一些房價，加上民眾對於房價上漲預期，整體來說房價上漲遠超過家庭所得上漲。
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