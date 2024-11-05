央行打房預售慘？海悅：30多個代銷建案維持順銷

代銷龍頭海悅（2348）公告10月營收表示，央行推出新一波選擇性信用管制政策後，房市回歸市場交易機制，在買賣雙方對於房價取得新平衡的價格共識下，較易推動不動產交易節奏。

海悅表示，10月旗下維持順銷的代銷建案，包括台北市宏璟帝璟苑。新北市皇普新美院、桃園市大華開朗、大華首捷、文生璞芯、百俊無雙、麗晶花園廣場。

新竹市春福大雋、浩瀚森PARK。台中市大城光年、曜精銳、大華緃橫、達麗新高鐵、國泰仰薈、亞昕丰山、亞昕一緻、櫻花昕光之櫻、展裕丰格、敦泰一境、悅讀大城、國雄無双。

台南市達麗世界仁、聯上Apple、浩瀚無極、陞發icom、煌聖迎曦、和紘新東琚、昕暉日初、恆鵬朗朗、松丹達麗、湖映白，高雄市華友聯Power City、隆大鳳凰Villa等，合計全台30多個。

上述建案共繳出10月代銷收入5.73億元，較去年同期成長3.64％，加上營建收入21.22億元，單月合併營收26.95億元，累計前10月合併營收85.32億元，年增率達105％。

海悅表示，因應未來業務拓展，與策略聯盟夥伴進行土地開發合作，將公司取得的新店區寶元段土地及建物部分持分，以16.52億元轉讓予新美齊，並於10月挹注營建收入，為開展與策略聯盟長期共好關係，該案無處分利益。

展望明年，「擎天森林」建案預計於明年第一季進入完工交屋作業，新北「A3光點」、台中「南悅豐映」、「達麗冶翠」與高雄「達麗未來市」等4大建案也將依完工交屋，為營建收入添柴火。