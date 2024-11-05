快訊

大陸博士生10年暴增一倍因失業率高？學者：與美國有關

台中公捷處長爆性騷「至少5女受害」 盧秀燕開鍘：即日起停職調查

MLB／日職前輩白目行徑惹毛大谷 網酸：活該被拒訪

央行打房預售慘？海悅：30多個代銷建案維持順銷

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。圖／記者游智文攝影
房市示意圖。圖／記者游智文攝影

代銷龍頭海悅（2348）公告10月營收表示，央行推出新一波選擇性信用管制政策後，房市回歸市場交易機制，在買賣雙方對於房價取得新平衡的價格共識下，較易推動不動產交易節奏。

海悅表示，10月旗下維持順銷的代銷建案，包括台北市宏璟帝璟苑。新北市皇普新美院、桃園市大華開朗、大華首捷、文生璞芯、百俊無雙、麗晶花園廣場。

新竹市春福大雋、浩瀚森PARK。台中市大城光年、曜精銳、大華緃橫、達麗新高鐵、國泰仰薈、亞昕丰山、亞昕一緻、櫻花昕光之櫻、展裕丰格、敦泰一境、悅讀大城、國雄無双。

台南市達麗世界仁、聯上Apple、浩瀚無極、陞發icom、煌聖迎曦、和紘新東琚、昕暉日初、恆鵬朗朗、松丹達麗、湖映白，高雄市華友聯Power City、隆大鳳凰Villa等，合計全台30多個。

上述建案共繳出10月代銷收入5.73億元，較去年同期成長3.64％，加上營建收入21.22億元，單月合併營收26.95億元，累計前10月合併營收85.32億元，年增率達105％。

海悅表示，因應未來業務拓展，與策略聯盟夥伴進行土地開發合作，將公司取得的新店區寶元段土地及建物部分持分，以16.52億元轉讓予新美齊，並於10月挹注營建收入，為開展與策略聯盟長期共好關係，該案無處分利益。

展望明年，「擎天森林」建案預計於明年第一季進入完工交屋作業，新北「A3光點」、台中「南悅豐映」、「達麗冶翠」與高雄「達麗未來市」等4大建案也將依完工交屋，為營建收入添柴火。

建案 海悅 營收

延伸閱讀

海悅10月營收年增3.6%

欣陸明年迎百億完工量 總座：市場進入良性競爭、中長期正面看待

鑫龍騰新案動土 執行長黃文柔、總經理黃勁嘉審慎樂觀

不敵康芮強風⋯工地建材被吹飛四散車道 建商遭起底「鋼筋曾掉機捷」

相關新聞

中油董座李順欽遭撤換為何看報紙才知？經長郭智輝5字解答

中油前董座李順欽昨（4）日拒出席新任董總交接典禮，據說是因為不滿自己要被換掉是看報紙才知道，以拒絕出席表態；經濟部長郭智...

中油爭取油氣價調漲 經部：有討論鬆綁亞鄰最低價緊箍咒

台灣中油新任董事長方振仁昨（4）日表示，中油在財務面非常嚴峻，期盼向經濟部爭取，能合理反映油氣價格；經濟部昨日鬆口，針對...

工具機廠赴日參展大搶單 上銀、永進等有望接單逾20億元

兩年一度的「日本國際工具機展（JIMTOF 2024）」5日在東京有明展覽中心登場，為期六天，台灣東台、榮田、上銀、大銀...

央行打房預售慘？海悅：30多個代銷建案維持順銷

代銷龍頭海悅（2348）公告10月營收表示，央行推出新一波選擇性信用管制政策後，房市回歸市場交易機制，在買賣雙方對於房價...

台南安南商60重劃下月驗收 明年上半年抵費地招商

台南市北安商業區市地重劃是安南區發展的重心，將打造為安南副都心，市地重劃已完工並傳捷報，榮獲台灣永續關懷協會「第25屆國...

台南捷運深綠線未蓋先轟動 這裡房價兩年漲一倍

台南捷運深綠線完成可行性研究期末成果，計畫有待送交通部審議通過，不過根據台灣房屋集團統計，台南捷運深綠線預定計畫路線，行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。