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中油董座李順欽遭撤換為何看報紙才知？經長郭智輝5字解答

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
外傳中油前董事長李順欽看報紙才知道被撤換，因此不出席交接典禮。圖／本報系資料照片
外傳中油前董事長李順欽看報紙才知道被撤換，因此不出席交接典禮。圖／本報系資料照片

中油前董座李順欽昨（4）日拒出席新任董總交接典禮，據說是因為不滿自己要被換掉是看報紙才知道，以拒絕出席表態；經濟部長郭智輝今日對此表示「我不太清楚」。

中油4日舉行董總交接典禮，郭智輝以有接待外賓行程為由，沒有親自出席，指派次長連錦漳監交，郭智輝說，他一天有十個行程，有其他外賓來，請次長過去，是很正常的事。

至於李順欽未出席董總交接典禮的理由，當天監交的連錦漳說，他也不知道，到現場才知道李董事長沒來；郭智輝回應更簡潔，「我不太清楚」。

相較於台灣金聯董事長施俊吉遭撤換後決定召開記者會爆大料，包括擋人財路、蘇治芬介入人事案等，未獲續聘的李順欽則以拒絕出席交接典禮表態。

中油 董事長

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