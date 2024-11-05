台南安南商60重劃下月驗收 明年上半年抵費地招商

台南市北安商業區市地重劃是安南區發展的重心，將打造為安南副都心，市地重劃已完工並傳捷報，榮獲台灣永續關懷協會「第25屆國家建築金獎-公共建設優質獎」，地政局表示，下月辦理工程驗收接管及公共設施移交接管作業，明年啟動抵費地招商規畫，帶動地方大發展。

市長黃偉哲指安南區北安商60重劃案為市府打造安南副都心的市政重點建設，工程完工後再傳佳績，肯定市府團隊持續為地方發展，打造安居、宜居環境的用心。

地政局長陳淑美表示，北安商業區市地重劃工程於施工期間致力解決遭遇各項工程困難，例如工區內發現地下掩埋物協調原地主清運處理；閒置漁塭大量填土需求跨機關合作，媒合土方減少開發費用；設置臨時防汛水路防範區域淹水等積極作為，工程終能順利如期如質完成，深獲評審委員青睞。

北安商業區市地重劃工程在設計階段廣納地方意見票選特色主題，打造「台江地景公園」及「草湖寮歷史公園」特色公園，並規劃6.4萬噸容量景觀滯洪池及抽水站，改善長期以來安南區易淹水問題，在凱米、山陀兒颱風來襲都發揮效能，讓防災滯洪與休憩環境兼具，且保留開發區內老榕樹及珍貴樹木移植等作為，深獲肯定。

陳淑美說，因近年受惠南科及新吉工業區蓬勃發展人口成長快速，此案在規畫時定位為安南區副都心商業區以因應相關商業發展需求，在開辦時也受到極大矚目，市長並指示加速辦理及規畫招商作業。重劃工程將在12月辦理工程驗收、公共設施移交接管作業，以及行政作業土地分配公告30天，明年上半年辦理土地登記及點交並啟動抵費地招商規畫，加速帶動安南區繁榮發展。

安南區去年4月人口數破20萬，由於發展快速，上月人口數已躍增為20萬3716人，反觀全市人口減少，10月較9月少131人，目前全市人口數185萬9013人，全市行政區人口數前3名依序為永康區23萬5607人、安南區20萬3716人、東區18萬1753人。