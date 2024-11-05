台南捷運深綠線未蓋先轟動 這裡房價兩年漲一倍

台南捷運深綠線完成可行性研究期末成果，計畫有待送交通部審議通過，不過根據台灣房屋集團統計，台南捷運深綠線預定計畫路線，行經歸仁區、永康區、新化區、新市區與善化區，這五大行政區近三年房價已全面上揚。

其中新市、歸仁及新化區，漲幅均達6成以上，同時新市與歸仁區平均房價，更從1字衝破3字頭，而新化區平均房價也從2022年每坪12.5萬元，今年上半年上揚至27.9萬元，漲幅翻倍高達123%，漲勢位居五區之首。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，捷運深綠線預定行經的五大行政區，本身就有豐沛建設紅利，因此深綠線利多還沒正式發酵，房市表現就已頗亮眼。

其中南科特區善化及新市區，受惠南科效應，近幾年來房市價量持續旺盛，而永康區做為台南傳統購屋熱區，亦是距離南科最近的成熟市區，加上已有捷運藍線利多走在前頭，擁有強勁剛性買氣支撐房市表現。

至於房價漲幅最強勁的新化區，與永康及大南科特區相鄰，受外溢效應，近一年公寓、華廈新建案供給量攀升，吸引買氣進駐，最高成交單價已奔上3字頭，3房總價最高衝破千萬元。

新屋助攻，中古房價也連帶補漲，拉抬力道強勁有逾4成漲幅表現，目前新化區均價已達27.9萬元，未來捷運利多如順利進駐，房價恐一路向3字頭前進。

觀察捷運深綠線五大行政區買氣，新化區近幾年供給量攀升，去年包含交屋、買賣，將近600棟量能，創近10年來高峰，今年上半年進入盤整期，整體表現呈價漲量縮。

歸仁、新市、善化及永康四區，近三年買賣移轉量均呈年增表現，其中歸仁區累計今年上半年移轉量達822棟，近三年年增率高達173%，房價亦同步飆升逾7成，站穩3字頭，整體價量表現，可謂深綠線各區中的佼佼者。

台灣房屋台南高鐵加盟店店東劉津妤表示，歸仁區紅利眾星拱月，匯集台南高鐵站、沙崙智慧綠能科學城、台南三井Outlet、成大沙崙醫院等建設利多，同時也是捷運藍線延伸線與捷運深綠線雙線受惠區，未來發展潛力強旺。

主要購屋熱區集中在台南高鐵特區，市場以2-3房低總價預售小宅為主力，目前推案量能已超過2千戶，統計今年上半年移轉量，甚至已超越北區、中西區等蛋黃區，等待未來捷運機能錦上添花，房市價量表現將更樂觀可期。

李家妮指出，捷運深綠線串連南科與沙崙綠能科學城，兩區為啟動台南產業經濟2大引擎，未來如審議通過，將與一期藍線延伸線形成十字路網，市區串聯到台南高鐵站及南科路程，可望大幅縮減。