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日商斑馬印刷以自研App「念念印刷」進軍台灣市場！

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
日本下載量No.1的洗照片App「念念印刷」進軍台灣市場。斑馬印刷／提供
日本下載量No.1的洗照片App「念念印刷」進軍台灣市場。斑馬印刷／提供

日商斑馬印刷（SHIMAUMA Print）近日宣布，為迎接全球市場的龐大商機，將以旗下自研的線上沖印App「念念印刷」進軍台灣市場！團隊指出，這款APP為團隊首度在海外推出的「跨境電子商務服務」，主要採傳統銀鹽工藝來進行沖印，不僅融合了先進的數位印刷技術，同時也將每張沖印2元的實惠價格保留下來，透過一條龍式的生產流程，實現高品質、低價位的優質服務。

對此，斑馬印刷在日本不僅擁有最大級別規模的生產工廠，其會員數也已高達550萬人以上，廣受當地用戶歡迎，而出品的相片全都會經過多名深耕業界20年以上、經驗老道的師傅來進行品質的控管，並且材質皆是使用CP質超高的「原創相紙」，不過由於旗下工廠全都位於「日本」，因此等到客戶下單後，每單都還需要再額外加上60元空運的運費，所以是否有需要採用仍視個人情況、喜好而定。

事實上，這款熱門相片沖印服務已於10月在「iOS」及「Android」兩大平台正式上線。團隊多年來致力於打造一個充滿「記憶溫度」的世界，並以「沖印」作為切入點，結合團隊本身的「影像生產製作」、「系統開發」能力，開發出能提供高品質沖印服務的手機應用程式「念念印刷」；團隊認為「沖印」不僅是記錄和保存，更是重塑記憶、喚起情感的過程。當用戶手持這些精心沖印的相片時，將能重新感受那些珍貴時刻帶來的溫暖與感動。

斑馬印刷強調，旗下自研的沖印APP整體頁面簡潔清晰、操作方式相對較直覺、且簡單易懂，用戶只需上傳照片，完成付款後就會洗好送到家，完全不用出門，並且團隊還提供了專為這3種尺寸量身打造的高質感相本，與相片沖印一起下單方便又省事，且加購相本時運費不加價，每筆訂單國際郵件一律60元，讓大家將滿滿回憶化為實體，實現挑照片自由、毫無負擔。

日本下載量No.1的洗照片App「念念印刷」進軍台灣市場。斑馬印刷／提供
日本下載量No.1的洗照片App「念念印刷」進軍台灣市場。斑馬印刷／提供

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