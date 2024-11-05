南科帶動房市升溫 南市府辦理南科F、G區段16筆土地標售
南科帶動周遭行政區明顯發展，房市持續強強滾，南市府為促進公有土地積極開發與利用，將標售南科F、G區16筆第二之一種及第三之二種住宅區、第三種商業區土地，以及麻豆工業區4筆第二種乙種工業區土地，即日起至12月18日公告招標，訂於12月19日在永華市政中心開標。
地政局長陳淑美表示，南科F、G區段徵收位於南科特定區核心地帶，行政轄區隸屬善化區及新市區，開發區可提供64.02公頃住商空間及31.85公頃完善公共設施服務機能，為南科帶來發展新契機，此次標售住宅區土地建蔽率50%，容積率分別為150%、180%；商業區建蔽率70%，容積率為280%，將為區域土地市場增加亮點。
麻豆工業區鄰近麻豆交流道，地處交通之便，聚集傳統產業發展，並擴大南部科學園區科技產業腹地，成就大台南產業與科技廊帶，另臨工業路土地，除得供工廠必要附屬設施、工業發展有關設施外，並供一般旅館、樓地板面積500平方公尺以下的批發零售業，或樓地板面積300平方公尺以下的餐飲業等商業使用。
南科F、G區段徵收推出15標共16筆第二之一種及第三之二種住宅區、第三種商業區土地，面積由371.9至4834.43平方公尺不等，每筆土地標售底價每平方公尺9萬6300元至16萬2000元不等；麻豆工業區市地重劃區，推出4標第二種乙種工業區（工乙二），面積由1077.65至4597.57平方公尺不等，每筆土地標售底價每平方公尺2萬8900元至3萬3500元不等，提供投資人更多元選擇與規劃利用，有意投標民眾，請在12月18日前，以掛號寄達台南成功路郵局第239號信箱。
地政局提醒投標人，此標售作業未委託民間不動產仲介業者辦理，如有任何疑義，請洽台南市政府地政局，電話06- 6370949（區段徵收科）、06-2982794（市地重劃科），或上地政局網站查詢相關訊息。貪瀆不法檢舉專線：南市府政風室06-2956197，法務部廉政署 0800-286-586。
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