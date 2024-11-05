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300億租金補貼嗅出商機！台中改造29套房年輕族搶租
政府針對租屋族，擴大300億租金補貼，激發包租代管市場商機。有業者看好年輕族租屋市場，揮軍南下插旗台中，斥重金改造整棟29間套房包租代管，吸引年輕族搶租，超乎預期。
業者「一方生活共生宅」說，中央擴大租金補貼300億元，且簡化申請流程，在租屋補助下，鼓勵房東釋出空屋，包租代管需求因此浮上檯面。
根據市調，台中市去年屋齡5年內住宅空屋率為13.78％，一方生活看準台中包租代管市場商機，首度插旗西屯區、砸逾700萬完成29間套房大改造。
一方生活共生宅說明，一樓、地下室規畫為租客共享的交誼廳與娛樂起居空間，且有專人打掃及垃圾代收服務，套房月租金在1萬至1.2萬元間，鎖定25至45歲租屋族群，9月推出以來就吸引中市府員工、警察與百貨櫃姐簽下租約，市場反應超出預期。
業者指出，「包租代管」對房東來說最大優勢就是省事，租約一次簽五年，每月可固定收租。一方生活擁有住宅改造工程團隊，包含水電、修繕、軟裝布置等，雙北案場改造效率可達單月完成8至10間房間。
業者表示，過去租客向傳統包租公租房，幾乎不能申請租屋補助，一方生活目前服務500多名租客，合乎法規，同時提供租屋補貼文件，且簽約公證，讓雙方更有保證。
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