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PPSEAWA Taiwan 陳曼君榮任國際總會秘書長

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
泛太平洋暨東南亞婦女協會中華民國分會（PPSEAWA Taiwan）理事長陳曼君在「國際泛太平洋及東南亞婦女協會」第28屆國際年會中進行演講報告。（PPSEAWA Taiwan/提供）
泛太平洋暨東南亞婦女協會中華民國分會（PPSEAWA Taiwan）理事長陳曼君在「國際泛太平洋及東南亞婦女協會」第28屆國際年會中進行演講報告。（PPSEAWA Taiwan/提供）

「國際泛太平洋及東南亞婦女協會」第28屆國際年會自10月29日至31日於澳洲紐西蘭威靈頓召開，這次年會的主題為「應對氣候變遷：計劃有序撤退與強化韌性」（Managing the Changing Climate, Planning for ManagedRetreat and Resilience）。會員國中，包括台灣、美國、加拿大、澳洲、紐西蘭、日本、馬來西亞、泰國、東加、斐濟等國家參與這次會議，會中並選舉新任秘書長，PPSEAWA Taiwan）理事長陳曼君當選PPSEAWA國際總會秘書長。

泛太平洋暨東南亞婦女協會中華民國分會陳淑珠名譽理事長率先表示祝賀，她說：「陳曼君現任泛太平洋暨東南亞婦女協會中華民國分會（PPSEAWA Taiwan）理事長，她對於透過非政府組織（NGO）推動落實性別平權以及創造婦女經濟地位，有著巨大的熱情和進步的理念。自擔任PPSEAWA Taiwan理事長以來，陳曼君即以具體行動，透過國際非政府組織之平台，積極在台灣倡導聯合國永續發展SDGs之重要目標，她特別關注婦女的健康福祉、優質教育、經濟地位及性別平權等目標的落實。」

陳曼君努力推動PPSEAWA Taiwan中華民國分會這個重要平台與聯合國之非政府組織進行議題的探討與行動的合作，陳曼君表示，在全球化的世界裡，跨國界跨區域的合作是必要的，相信透過非政府組織平台的努力，可以結合多數人的力量，啟動多數人的熱情，共同促進社會正面與良性的發展，期冀具體實踐聯合國SDGs的重要目標。最後，她並感謝外交部的協助，為台灣的國際形象貢獻心力。

東南亞 聯合國

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