大師論壇15日登場／降息大環境 2025股債看漲

牽動全球經濟走向的美國總統大選結果即將揭曉，富蘭克林華美投信指出，無論大選由誰勝出，美國將持續降息，只是速度差異，看好2025年投資市場將呈現股債雙漲，投資人宜採多元布局的多重資產策略。

經濟日報與第一銀行將於11月15日共同主辦「2024大師論壇」，邀請具有「末日博士」稱號的美國經濟學家羅比尼來台，以「美國總統大選後的世界經濟展望」為題發表演講。本論壇由富邦金控、富蘭克林華美投信、國泰世華銀行協辦。

2024年剩下不到兩個月，富蘭克林華美投信投資研究處股票投資部基金經理人劉曉如表示，回顧今年有三件經濟大事，一是除日本、中國外，各國都在打通膨；二是原本市場擔心美國經濟可能硬著陸，目前看來應是軟著陸；三是今年為人工智慧（AI）元年，對台灣是好事，因台灣製造的晶片屬於AI經濟的一環，已經反映在台股今年表現。

劉曉如認為，本周須密切觀察美國大選及聯準會FOMC會議動向。以美國總統大選來看，共和黨候選人川普主張減企業稅、加關稅、提高美國製造，將使終端產品價格提高，進而提升通膨壓力或通膨不易下降；若川普當選，降息速度將變慢。另一方面，川普主張削減企業稅，故對景氣影響是一正一負，然因川普個人色彩鮮明，未來哪些政策會落實需要觀察。

若民主黨候選人賀錦麗當選，劉曉如分析，民主黨為目前執政黨，未來降息步調將與目前一致，尤其美國國債利息支出占今年財政支出13.5%，達0.88兆美元，因此美國會持續降息。不過，不論美國由誰當家，最重要的還是要看基本面，而觀察美國經濟表現最重要指標是就業率。

統計1987年來歷次降息表現，S&P 500指數在降息後一年平均上漲8%。劉曉如認為，聯準會在9月啟動降息循環，意味未來一年美國有機會上漲8%；以排除政策干擾為前提，看好在降息環境下，2025年將呈現股債雙漲，建議投資人布局股債的多重資產，並採取長期定期定額投資策略。

劉曉如指出，就股債配置來看，債券商品看好投資等級債券，但股票部位可超過50%，股票部位最看好美股，同時也看好日股、台股，建議有意卡位日、台股的投資人選擇亞洲平衡基金，同步布局股債商品。