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美國總部聲請破產保護 台灣TGI FRIDAYS正常運作

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

開展餐飲（7789）集團表示，TGI FRIDAYS美國總部正式提出「聲請破產保護」。開展餐飲是TGI FRIDAYS台灣代理商，開展餐飲強調，海外代理授權不在破產保護範圍內，維持正常運作。

開展餐飲於2014年收購台灣TGI FRIDAYS並取得台灣區代理權，旗下還有Texas Roadhouse德州鮮切牛排、Dan Ryan's Chicago Grill、Amaroni's New York Italian，及新創自有品牌LillA，五個品牌共有30家店。

目前台灣TGI FRIDAYS共有18家；Texas Roafhouse在台灣有六家、上海一家；Dan Ryan's在香港有三家店，Amaroni's香港有二家，LillA預計明年在台北展店。

外媒10月中旬披露美國TGI FRIDAYS總公司可能聲請破產保護以來，開展餐飲仍穩健營業，既定的公發興櫃計畫也持續推行中。

開展餐飲表示，TGI FRIDAYS美國總公司於美國時間11月2日正式提出破產保護聲請，實務上在提出聲請後120天至18個月內，聲請人須提交債務重組計劃，並取得債權人及法院同意，期間公司維持正常營運，債權人追償及訴訟行動須暫緩，聲請人亦可對外募集新資金挹注，TGI FRIDAYS將循此途徑推動債務重整，以創造持續經營的條件。

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