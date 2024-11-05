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北部濕涼明探16度低溫 吳德榮：銀杏颱風轉西機率高 共伴強弱續觀察

亞洲近洋線旺季到

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

明年農曆新年比預期早，亞洲近洋線旺季開跑。長榮海運（2603）指出，近洋線需求已經開始步入旺季；陽明預計春節前貨運需求從11月轉熱；萬海認為，亞洲近洋線旺季11月貨量表現是關鍵。法人看好萬海以近洋線為主，11、12月的旺月表現會相對明顯。

長榮總經理吳光輝表示，截至目前，全球現貨市場貨量沒有特別增加，但貨量是比預期中的好，而近洋線的貨量則是已經開始增加、步入旺季。

市場近期傳出美國總統大選對海運業的影響也受到關注，若由川普當選，貨主為避免加增關稅的預期心理，推升貨量提前出貨，吳光輝回應，市場上有這種說法，但目前仍很難判斷。

陽明業務長李明輝說，目前近洋線已開始步入旺季，貨量明顯攀升。市場供需平穩，預計春節前會出現貨運需求高峰，11月貨量也比預期好，第4季貨量將增加，明年新船供給和貨量成長供需雖不平衡，呈現供過於求狀態，但不確定因素如紅海危機會改變市場供需。

亞洲近洋線旺季要看11月表現是一大關鍵，萬海總經理謝福隆表示，第4季貨量會比第3季多，近洋線周轉率快，來回10多天至20天，第4季旺季要看11月越南、印尼、馬來西亞等需求。

謝福隆指出，歐美終端需求旺，近洋線也會跟著旺。

萬海 貨量

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