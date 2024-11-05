談海運市場展望 貨櫃三雄：明年合約價漲定了

長榮海運（2603）總經理吳光輝及陽明海運業務長李明輝昨（4）日都指出，就今年市場平均貨運價格分析，2025年美國線及歐洲線長約價格一定會比2024年好；萬海總經理謝福隆認為，紅海地緣政治無解，2025年海運市場船舶需求量大、供需仍舊吃緊。

航商認為明年合約價漲定了。中華民國輪船公會全國聯合會昨天舉行會員大會。貨櫃三雄針對2025年市場展望提出看法。業者認為，明年獲利影響最大的關鍵在於美國線及歐洲線長約簽訂概況。

貨櫃三雄談市場展望

吳光輝分析，就目前市場運價分析，2025年美國線及歐洲線的長約價格一定會比2024年好，每家簽約比重不同，長榮美國線長約比重一直相當穩定。

李明輝則表示，美國線在今年4月簽約期間，平均現貨市場價格就比前一年度好，2025年上半年美國線的長約價格會較今年上半年還好；歐洲運價在過去兩周內已經開始反彈，歐洲線2025年度的長約目前還在談，每家公司簽約結構不同，就目前現貨市場價格高於去年同期，預計明年歐洲線的簽約價格也會走高。

謝福隆指出，目前市場運價維持在合理的價格，市場還是會受到很多因素干擾，2025年的市場供需仍呈現吃緊走勢，即便是現在進場買船，也不可能立即交船，紅海地緣政治問題依舊沒有改變，繞行好望角的船舶需求量大，很多船公司都表態明年會繼續航行好望角，大家成本都攀升，運價易漲難跌。

歐盟2023年10月實施碳邊界調整機制（CBAM）， 對於5,000噸以上的大型船隻，航運公司必須購買碳排放憑證40%排放量的碳額度，2025年將增加到70%；

吳光輝分析，根據歐盟環保新措施，航商的成本會跟著攀升，全球航商都會透過商業機制以反映成本，漲價能不能漲足，要看市場接受度；另外，因應歐洲對於環保要求增強，明年老舊船退出市場數量會增加。李明輝也認為，歐洲碳費上路，環保問題可能會導致舊船的拆解速度加快。



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