SOGO一站式購足 升級服務

遠東SOGO百貨周年慶即將開跑，面對電商、社區型百貨興起，恐瓜分傳統百貨市場，遠東SOGO董事長黃晴雯強調示，不會擔心競爭，遠東SOGO也一直在進步，就像今年開出全新的遠東Garden City，為滿足顧客的需求，打造其他百貨沒有的一站式購足服務，也更能滿足消費者多元需求。

黃晴雯指出，遠東Garden City的C、D區自開幕以來人流湧現，業績已較目標成長兩成，其中有四分之三的消費者為新客，且年齡層往下延伸到10歲至15歲的客群，可讓SOGO達到服務全客層的目標，品牌也可更為深化。

針對電商是否會影響傳統百貨市場，黃晴雯認為，電商已經活躍很多年了，遠東SOGO的優勢在於最爆發性商品、最優秀服務、最大的優惠，消費者是會自己做比較，知道去哪裡買最好，另外，遠東SOGO也透過人員招聘及AI數位轉型運用，這就是因應產業變化很重要的方向。

近年來許多社區百貨受到消費者青睞，帶動業績持續成長，黃晴雯分析，近幾年零售業出現不少新型態，吸引消費者朝聖，但每個產業都有重點顧客群，社區百貨可以服務地方民眾的需要，但談到商品力、品牌高度、全面性，大家還是會想到連鎖百貨。

百貨業各司其職、各取所需，消費者也會根據需要，去最符合商品結構的地方購買。

她指出，例如今年開出遠東Garden City，就是看好未來一站式購足的需求會更強烈，從高端到親民的商品一應俱全，品牌力和商品結構能全面滿足消費者的百貨，仍有其立於不敗之地的條件。