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北部濕涼明探16度低溫 吳德榮：銀杏颱風轉西機率高 共伴強弱續觀察

東台拚業績 日本國際工具機展大秀技術

經濟日報／ 特派記者宋健生／東京4日電

看好台積電（2330）赴日設廠帶動的半導體商機，工具機龍頭廠東台精機（4526）宣布，聯手子公司榮田精機和亞太菁英參加5日登場的日本國際工具機展，展示半導體、五軸及新能源車加工技術，也將呈現適用於能源產業和航太產業的高效零部件加工解決方案。

東台強調，台積電赴日設廠是重要指標，全力搶進日本市場，預期未來三至五年，半導體營收將逐步提升。

東台全新單軸晶圓減薄機是與日本Dry Chemicals公司合作的晶圓研磨加工技術，採用自製穩定且無耗材的液靜壓主軸與工作台驅動技術，可有效解決磨損問題，還能在加工過程中保持高度穩定性，適合用於第三代半導體碳化矽晶圓及其他硬脆材質加工。

亞太菁英專注生產大型五軸高速加工中心機，提供高價值應用加工及客製化服務，從航太加工產業應用面出發，針對鋁合金結構件、鈦合金結構件、發動機機匣、複材模具做分類，提供業界完整的航太加工解決方案。

上月29日通過上櫃審議案的榮田精機，將展示新能源解決方案。榮田今年營運表現亮眼，積極進軍航太與綠電加工領域，並成功進入歐洲氫能市場，綠色能源及航太產業，有望成為未來營運增長的關鍵動能。

半導體 日本 菁英

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