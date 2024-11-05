SOGO周年慶 徐旭東造勢 有信心達成121億業績

遠東SOGO周年慶11月7日開跑，遠東集團董事長徐旭東表示，雖然目前全球經濟受不利因素影響，但對台灣市場景氣仍然非常樂觀，也看好明年零售業展望。今年周年慶檔期業績目標121億元，年增1％，再創歷史新高，有信心可以達成。

徐旭東與遠東SOGO董事長黃晴雯昨（4）日親自率領經營團隊在忠孝館前廣場，與SOGO同仁為周年慶站台造勢，並與全台SOGO百貨連線，帶領員工齊呼口號，徐旭東強調，台灣在全球種種不利因素下，還是繼續向前走，對整體市場景氣樂觀看待。

遠東集團董事長徐旭東談話要點

徐旭東指出，今年到現在為止，遠東SOGO的業績還是持續成長。他說，接下來就要過年了，很多人覺得買的還不夠，對今年周年慶檔期表現很有信心。

電商蓬勃發展，遠東SOGO周年慶也跟電商雙11撞期，針對是否會擔心被電商瓜分市場一事，徐旭東表示，不擔心電商市場帶來的衝擊，這反而增加消費者的另一種消費動力，電商對實體百貨會帶來正面影響，消費者購物增加，消費力也會增加。

今年許多消費者選擇出國購物，對台灣實體百貨造成挑戰，徐旭東認為，出國購物雖然可以有不同的選擇，但可能面臨尺寸、款式不易更換的問題，最終還是會回到國內消費，主要是便利性考量。

美國總統大選議題發燒，徐旭東也提出看法，他認為，投票民眾的素質增加，相信會有好的結果，最要緊的哪一位當選都要對台灣友好，包括趨勢、想法、方向，至於個別候選人當選對台灣的利弊分析，他直言，這個分析太難了，不要猜了，就靜待結果出來。

黃晴雯表示，每一年周年慶都面臨挑戰，但每一年的成績就是最好答案。SOGO周年慶一向只做12天，但一定都是最好的商品、最吸引人的來店禮，這就是SOGO成功的要素。

SOGO今年周年慶祭出超大優惠，吸引客人前來，並請各大化妝品牌在優惠方面下重手。今年SOGO台北店化妝品推出單日單櫃滿6,000送800元，更祭出指定彩妝、香氛香水、男士保養單日單櫃滿3,000元送500元。

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