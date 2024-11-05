快訊

北部濕涼明探16度低溫 吳德榮：銀杏颱風轉西機率高 共伴強弱續觀察

聽新聞
0:00 / 0:00

工具機廠赴日參展大搶單 上銀、永進等有望接單逾20億元

經濟日報／ 特派記者宋健生／東京4日電
工具機示意圖。 聯合報系資料照
工具機示意圖。 聯合報系資料照

兩年一度的「日本國際工具機展（JIMTOF 2024）」5日在東京有明展覽中心登場，為期六天，台灣東台（4526）、榮田、上銀（2049）、大銀微（4576）、永進、哈伯、震虎等上百家廠商參展，鎖定半導體、節能減碳、智慧製造等產業領域，全力搶單。

台灣機械公會表示，日本國際工具機展規模是全球第三大，僅次於歐洲工具機展（EMO）及美國芝加哥展（IMTS），是觀察全球工具機產業景氣風向的重要平台。業內概估，此次台廠初步取得訂單有望衝上20億元。

今年展會主題為「為傳承未來技術提供無限可能」，產業發展趨勢聚焦於AI技術應用、節能減碳設備、智慧製造及機器人應用等。

2024日本國際工具機展小檔案
2024日本國際工具機展小檔案

日本國際工具機展為工具機暨零組件產業重要的國際專業展，上屆2022年規模為全球第三大，有來自全球63國、14萬1,948名專業買主參觀。今年計有19個國家或地區的1,262家廠商參展、使用5,743個攤位，參展廠商家數較上屆成長16.2%，展出攤位數則是創新高，顯示廠商參展意願增加，對產業景氣信心也有提升。

日本國際工具機展素有「亞洲工具機產業的風向球」之稱，也是搶攻日本市場的重要平台，受到各國廠商高度重視，並選擇在展會做最新產品及技術發表會。

台灣工具機產業景氣持續低迷，今年前三季出口總額較去年同期衰退17.9%。不過台灣工具機暨零組件公會指出，根據最新的調查報告顯示，在美國率先復甦的帶領下，明年全球對於工具機的需求，將會出現顯著且廣泛的復甦。

工具機公會指出，美國聯準會（Fed）降息，中國大陸也跟進降準、降息，都為市場帶來政策推動刺激經濟的有利訊號，激勵企業投資意願，現在就等美國總統大選塵埃落定，政策明朗後，預計明年中可望看到春燕。

根據Oxford Economics預期，2025年及2026年全球對於工具機的需求將會出現顯著且廣泛的復甦。國際市場除了德國仍呈現疲軟之外，預計將再次出現大幅度的成長。

日本 減碳 美國

延伸閱讀

日本大選後動向 國安局：仍將關注台海情勢推動交流

全體金控對美曝險季減1658億最多 對日曝險站上1兆

日本H3火箭升空 防衛省自有通訊衛星進預定軌道

「破億歌姬」親自製作！日本復古恐怖系女團要來了

相關新聞

中油爭取油氣價調漲 經部：有討論鬆綁亞鄰最低價緊箍咒

台灣中油新任董事長方振仁昨（4）日表示，中油在財務面非常嚴峻，期盼向經濟部爭取，能合理反映油氣價格；經濟部昨日鬆口，針對...

工具機廠赴日參展大搶單 上銀、永進等有望接單逾20億元

兩年一度的「日本國際工具機展（JIMTOF 2024）」5日在東京有明展覽中心登場，為期六天，台灣東台、榮田、上銀、大銀...

大師論壇15日登場／降息大環境 2025股債看漲

牽動全球經濟走向的美國總統大選結果即將揭曉，富蘭克林華美投信指出，無論大選由誰勝出，美國將持續降息，只是速度差異，看好2...

中油四年增資3,500億計畫 卡關

台灣中油新任董事長方振仁昨（4）日表示，已向經濟部提出四年增資3,500億元計畫，希望獲經濟部點頭。不過經濟部昨日回應，...

新四輕外移菲國 工會反對

台灣中油公司昨（4）日舉行新董總布達典禮，台灣石油工會理事長陳嘉麟應邀致詞時，針對經濟部長郭智輝提出要到菲律賓投資設石化...

東台拚業績 日本國際工具機展大秀技術

看好台積電赴日設廠帶動的半導體商機，工具機龍頭廠東台精機宣布，聯手子公司榮田精機和亞太菁英參加5日登場的日本國際工具機展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。