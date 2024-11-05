工具機廠赴日參展大搶單 上銀、永進等有望接單逾20億元

兩年一度的「日本國際工具機展（JIMTOF 2024）」5日在東京有明展覽中心登場，為期六天，台灣東台（4526）、榮田、上銀（2049）、大銀微（4576）、永進、哈伯、震虎等上百家廠商參展，鎖定半導體、節能減碳、智慧製造等產業領域，全力搶單。

台灣機械公會表示，日本國際工具機展規模是全球第三大，僅次於歐洲工具機展（EMO）及美國芝加哥展（IMTS），是觀察全球工具機產業景氣風向的重要平台。業內概估，此次台廠初步取得訂單有望衝上20億元。

今年展會主題為「為傳承未來技術提供無限可能」，產業發展趨勢聚焦於AI技術應用、節能減碳設備、智慧製造及機器人應用等。

2024日本國際工具機展小檔案

日本國際工具機展為工具機暨零組件產業重要的國際專業展，上屆2022年規模為全球第三大，有來自全球63國、14萬1,948名專業買主參觀。今年計有19個國家或地區的1,262家廠商參展、使用5,743個攤位，參展廠商家數較上屆成長16.2%，展出攤位數則是創新高，顯示廠商參展意願增加，對產業景氣信心也有提升。

日本國際工具機展素有「亞洲工具機產業的風向球」之稱，也是搶攻日本市場的重要平台，受到各國廠商高度重視，並選擇在展會做最新產品及技術發表會。

台灣工具機產業景氣持續低迷，今年前三季出口總額較去年同期衰退17.9%。不過台灣工具機暨零組件公會指出，根據最新的調查報告顯示，在美國率先復甦的帶領下，明年全球對於工具機的需求，將會出現顯著且廣泛的復甦。

工具機公會指出，美國聯準會（Fed）降息，中國大陸也跟進降準、降息，都為市場帶來政策推動刺激經濟的有利訊號，激勵企業投資意願，現在就等美國總統大選塵埃落定，政策明朗後，預計明年中可望看到春燕。

根據Oxford Economics預期，2025年及2026年全球對於工具機的需求將會出現顯著且廣泛的復甦。國際市場除了德國仍呈現疲軟之外，預計將再次出現大幅度的成長。