歐客佬咖啡師張維欣 勇奪2024世界盃虹吸咖啡大賽世界冠軍

「台灣之光」實至名歸！來自台灣的歐客佬咖啡師張維欣，勇奪虹吸咖啡界最高榮譽「2024世界盃虹吸咖啡大賽」世界冠軍，以卓越技藝與非凡創意征服評審。

張維欣在2018年世界盃虹吸咖啡大賽(World Siphonist Championship, WSC)中即已嶄露頭角，榮獲亞軍。今年他再度突破自我，在2024 WSC中一舉奪得世界冠軍，成為全球咖啡界注目的焦點。

這場由日本精品咖啡協會(SCAJ)主辦的年度賽事，堪稱虹吸咖啡界的最高榮譽，匯聚了全球最具實力的咖啡高手，選手需在15分鐘內呈上六杯咖啡，其中包含三杯綜合咖啡和三杯創意咖啡，技術要求極高。而張維欣憑藉其細膩技藝與創新手法，以卓越表現一舉摘得桂冠，成為全球咖啡界注目的焦點。

張維欣回憶起比賽時的開場，反問：「你們相信，造訪咖啡莊園能帶給我許多啟發嗎？」引導評審進入他的咖啡旅程。為了此次比賽，他特地於今年5月遠赴巴拿馬咖啡產區展開兩週的探訪，行程涵蓋超過20個農場，最終發現了品質出眾的飛豹莊園。

這座農場以其自然生態保護聞名，保留了多樣性的植物和動物，咖啡採有機方式栽培，與典型的咖啡莊園形成鮮明對比，令他讚歎不已。

「當我踏入這片莊園時，我心裡不禁想著：就決定是你了。」張維欣在比賽中以這段旅程為基礎，設計出一場生動的展示，帶領評審體驗飛豹莊園的獨特韻味。

虹吸咖啡的沖煮過程充滿變數而極具挑戰，比賽中，選手需要精確掌控水溫、水流狀態、突沸現象等多個因素，才能優雅地使用虹吸並獲得風味均衡的咖啡。為了保留小分子揮發性化合物，張維欣特別與台灣陶藝師合作，開發了一款獨家過濾器-「陶瓷孔洞濾器」。

這款濾器特別延伸了中心點，形成一個濾棒，並在濾棒上設計了8個孔洞。濾棒延伸至水面以上，有助於吸收冷空氣，從而降低水溫。這些孔洞還促進水的對流，輔助萃取過程，進一步提升咖啡的整體風味完整性。

在綜合咖啡方面，選擇了飛豹莊園藝伎品種，採用70%水洗處理法和30%日曬處理法，為了實現精準、穩定的烘焙，採用小批次的電腦烘焙機，經過無數次測試和反覆設定，最終選擇淺焙來呈現這款咖啡的花香與優雅果香，不僅果酸風格明亮，風味強度也相當出色。

不過，咖啡豆的特性每天都在變化，二氧化碳的排放與揮發性化合物的轉換，顯著提升了烘焙的難度，因此必須提前一至兩個月開始杯測咖啡，以找出「最佳風味日」。

在沖煮手法的設定上，張維欣透過優雅的擾動和長時間的浸泡萃取，結合特製的孔洞濾器，讓咖啡展現明亮的果酸，風味中帶有輕微發酵的果香，接著出現李子、桃子、白葡萄和葡萄柚的味道，口感則多汁圓潤，令人驚嘆不已。

在咖啡產區的旅程中，經歷的人、事、物給了他很多啟發，並塑造創意咖啡的靈魂。清晨的黃花香氣令他印象深刻，因此選用桂花自製桂花糖漿，搭配100%水洗處理法的基底咖啡，增添了橙花般的花香氣。

此外，他還取材於當地常見的鷹嘴豆，並將鷹嘴豆水與咖啡果皮一同低溫發酵，創造出鳳梨發酵香氣的咖啡果皮茶發酵液，與基底咖啡結合後更添豐富風味還有口感。

這杯創意咖啡經過雪克後，散發出熱帶水果的香氣，入口可感受到杏桃、李子、鳳梨與荔枝的風味，伴隨著桂花與橙花的香氣。整體口感滑順多汁，且氣泡感持久，巧妙地再現了張維欣在旅程中所感受的自然氛圍與當地風土，打動了在場的每一位評審。

每場WSC比賽中有三位感官評審、兩位技術評審和一位主審。感官評審將評鑑選手所提供的綜合咖啡與創意咖啡，考量風味、酸度、醇厚度、餘韻和均衡性等方面，同時評估創意咖啡的創造性、獨特性和均衡度。

主審則針對3杯咖啡給予感官一致性分數，而技術評審則專注於整體工作流程和技術表現。張維欣憑著對咖啡的執著和專業，完美展現了他的技藝，最終成功摘下2024年WSC世界冠軍，為台灣咖啡界再添一項殊榮。

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