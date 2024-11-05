新四輕外移菲國 工會反對

台灣中油公司昨（4）日舉行新董總布達典禮，台灣石油工會理事長陳嘉麟應邀致詞時，針對經濟部長郭智輝提出要到菲律賓投資設石化廠的構想，他直指，為了石化業的工作權，石油工會非常反對新四輕移往菲律賓。

對於郭智輝近日提及赴菲律賓設立特區，將我國低階封裝、高耗能的石化、鋼鐵業移到菲律賓，陳嘉麟昨日表達憂心。他強調，經濟部若要布局海外，大家都樂觀其成，但台灣無論是電力或石化業，一定要有自己的能力，尤其石化業的原料供給，攸關許多親密伙伴的供應。

陳嘉麟強調，石油工會非常反對新四輕移往菲律賓，中油公司不僅是一家國營事業，也不只背負著政策任務，身為決策者，更要照顧到石化業的工作權。

經濟部回應，中油是否赴國外投資，仍應回到公司可行性評估，郭部長最關切的是中油花錢投資之後，可否維持產品的競爭力。