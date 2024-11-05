中油四年增資3,500億計畫 卡關

台灣中油新任董事長方振仁昨（4）日表示，已向經濟部提出四年增資3,500億元計畫，希望獲經濟部點頭。不過經濟部昨日回應，中油財務尚未惡化到需要增資或撥補挹注。

中油昨日舉行新任董事長方振仁布達典禮，方振仁表示，中油負擔國家政策任務，自2021年至2023年間已凍漲吸收4,000億元，面臨龐大財務壓力，中油已提出四年3,500億元增資計劃，盼獲經濟部點頭。他指出，今年到10月止，中油稅前虧損達304億元，累虧預估約627億元，財務面仍非常嚴峻。

經濟部指出，現在台電已編列2,000億元撥補預算，尚未獲立法院通過，如果台電2,000億元撥補到位，也會透過電業氣價調整機制，間接改善中油財務。