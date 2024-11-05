快訊

北部濕涼明探16度低溫 吳德榮：銀杏颱風轉西機率高 共伴強弱續觀察

中油四年增資3,500億計畫 卡關

經濟日報／ 記者謝柏宏江睿智／台北報導

台灣中油新任董事長方振仁昨（4）日表示，已向經濟部提出四年增資3,500億元計畫，希望獲經濟部點頭。不過經濟部昨日回應，中油財務尚未惡化到需要增資或撥補挹注。

中油昨日舉行新任董事長方振仁布達典禮，方振仁表示，中油負擔國家政策任務，自2021年至2023年間已凍漲吸收4,000億元，面臨龐大財務壓力，中油已提出四年3,500億元增資計劃，盼獲經濟部點頭。他指出，今年到10月止，中油稅前虧損達304億元，累虧預估約627億元，財務面仍非常嚴峻。

經濟部指出，現在台電已編列2,000億元撥補預算，尚未獲立法院通過，如果台電2,000億元撥補到位，也會透過電業氣價調整機制，間接改善中油財務。

中油 增資 經濟部

延伸閱讀

中油新董座方振仁：已向經濟部提四年3,500億元增資案

部長缺席董座交接「重電輕油」 經濟部：手心手背都是肉

經濟部汰舊換電動車收購金上路 機車每輛2000元

台灣中油新董總上任 工會卻批經濟部長「重電輕油」

相關新聞

中油爭取油氣價調漲 經部：有討論鬆綁亞鄰最低價緊箍咒

台灣中油新任董事長方振仁昨（4）日表示，中油在財務面非常嚴峻，期盼向經濟部爭取，能合理反映油氣價格；經濟部昨日鬆口，針對...

工具機廠赴日參展大搶單 上銀、永進等有望接單逾20億元

兩年一度的「日本國際工具機展（JIMTOF 2024）」5日在東京有明展覽中心登場，為期六天，台灣東台、榮田、上銀、大銀...

大師論壇15日登場／降息大環境 2025股債看漲

牽動全球經濟走向的美國總統大選結果即將揭曉，富蘭克林華美投信指出，無論大選由誰勝出，美國將持續降息，只是速度差異，看好2...

中油四年增資3,500億計畫 卡關

台灣中油新任董事長方振仁昨（4）日表示，已向經濟部提出四年增資3,500億元計畫，希望獲經濟部點頭。不過經濟部昨日回應，...

新四輕外移菲國 工會反對

台灣中油公司昨（4）日舉行新董總布達典禮，台灣石油工會理事長陳嘉麟應邀致詞時，針對經濟部長郭智輝提出要到菲律賓投資設石化...

東台拚業績 日本國際工具機展大秀技術

看好台積電赴日設廠帶動的半導體商機，工具機龍頭廠東台精機宣布，聯手子公司榮田精機和亞太菁英參加5日登場的日本國際工具機展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。