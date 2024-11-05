中油四年增資3,500億計畫 卡關
台灣中油新任董事長方振仁昨（4）日表示，已向經濟部提出四年增資3,500億元計畫，希望獲經濟部點頭。不過經濟部昨日回應，中油財務尚未惡化到需要增資或撥補挹注。
中油昨日舉行新任董事長方振仁布達典禮，方振仁表示，中油負擔國家政策任務，自2021年至2023年間已凍漲吸收4,000億元，面臨龐大財務壓力，中油已提出四年3,500億元增資計劃，盼獲經濟部點頭。他指出，今年到10月止，中油稅前虧損達304億元，累虧預估約627億元，財務面仍非常嚴峻。
經濟部指出，現在台電已編列2,000億元撥補預算，尚未獲立法院通過，如果台電2,000億元撥補到位，也會透過電業氣價調整機制，間接改善中油財務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言