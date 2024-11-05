中油爭取油氣價調漲 經部：有討論鬆綁亞鄰最低價緊箍咒

台灣中油新任董事長方振仁昨（4）日表示，中油在財務面非常嚴峻，期盼向經濟部爭取，能合理反映油氣價格；經濟部昨日鬆口，針對鬆綁油價「亞鄰最低價」這項緊箍咒，的確有在討論，方向是將其他國家補貼政策部分扣掉，全案會在適當時機向政院報告。

台灣中油昨日舉行新任董事長方振仁及總經理張敏布達典禮，由經濟部次長連錦漳監交。

方振仁表示，將延續中油前董座李順欽所訂「優油、減碳、潔能」三大主軸逐步調整煉製結構，投入永續航空燃油（SAF）、地熱、氫能、負碳技術及材料等新事業。他更於談話中提及中油財務嚴峻，雖國際機構對明年國際油價看跌，但國際情勢瞬息萬變，中油仍會爭取汽油、天然氣價格「要適當合理的反映」。

中油新董座方振仁談話重點

目前中油油價雖有公式，但仍有「平穩措施」與「亞鄰最低價」雙緊箍咒，因此中油希望爭取合理反映油價成本。

據了解，經濟部內部已在討論鬆綁「亞鄰最低價」，讓中油多一點調整空間，未來向政院報告。另外，經濟部還要考慮、評估時間點，避免對物價衝擊。

「亞鄰最低價」是中油每周油價的天花板，據了解，因此使中油一年要自行吸收油價逾40億元。而日本及南韓近年時有政府補貼油價，致中油油價調不上去。中油也爭取要鬆綁「亞鄰最低價」，包括改成「亞鄰均價」。不過據了解，目前經濟部鬆綁方向是將其他國家補貼政策部分扣掉來計算。換言之，經過檢討後鬆綁，仍會維持某種形式天花板。

至於「油價平穩」機制，據了解，中油尚未提出計畫；不過，經濟部目前也未鬆口要討論。

至於氣價部分，經濟部表示，目前除民生部分受到限制外，考量中油財務，已同意中油調整工業及電業氣價，工業氣價已為市場機制；電業氣價方面，經濟部自去年起，同意中油調漲售給台電氣價，台電發電天然氣占中油天然氣七成。也就是說，自去年起未讓中油再分擔台電虧損。最近一個月，工業氣價漲3%，電業氣價則未調整。

昨日經濟部長郭智輝並未出席布達典禮，連錦漳代表，他於致詞中期許，中油董總上任後有三大重點任務，首先是減碳，他直言中油日前提出的減碳目標「長官不太滿意」、「希望再加油」；第二要善用 AI 科技，降低發生工安、環保事件的頻率；第三是綠電，導向多元的氫能、地熱等技術及綠能發電。