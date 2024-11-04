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北部濕涼明探16度低溫 吳德榮：銀杏颱風轉西機率高 共伴強弱續觀察

商業興觀點／跨越文化 促先進技術攻海外

經濟日報／ 陳彥佑（商研院行銷所資深市場規劃師）

隨著人工智慧（AI）和物聯網（IoT）技術的迅速發展，不僅大眾生活品質獲得提升，這些技術在生活中應用，更使智慧生活產業有進一步發展，技術的引入和進步，使智慧生活產業的產品與解決方案效率更高且更便利。本文將深入探討印度泰國在智慧生活產業的發展，並分析台灣業者在這兩個新興市場的商機。

印度政府推動「數位印度」和「智慧城市」計畫，旨在提升資訊技術基礎設施，改善城市生活，並實現智慧生活的目標。

「數位印度」計畫致力於建設全國數位基礎設施，包括網路升級、政府服務數位化、資訊安全強化以及數位創新推廣。這些措施將提升印度國民的數位能力，並支持智慧生活產業的發展；「智慧城市」計畫專注於利用數位技術改善城市基礎設施和公共服務，促進經濟發展。預測2050年印度城市人口將增至8.76億，龐大的人口基數將為智慧城市建設提供豐富市場需求。

印度的城市化進程和中產階級增長推動智慧家居、遠距辦公等需求的上升。

此外，儘管印度擁有超過14億人口，但醫療人力資源不足，每千人僅有一名醫療護理人員，這使得智慧照護設備需求增加，特別是在養護中心和居家環境中，遠距醫療和行動健康應用對解決資源不均問題具有關鍵作用。

泰國4.0政策是推動經濟轉型的長期計畫，致力於智慧製造、數位化政府、智慧家居、企業數位化和智慧醫療中心等高科技和創新產業的投資。

隨泰國的城市化和中產階級擴張推動智慧家居發展，預計到2026年，泰國智慧家居市場的普及率將達到19.4％，市場交易額將達3.38億美元。消費者對智慧家居設備的需求增長顯著。

泰國作為熱門旅遊地，2023年迎來約2,500萬名外國旅客，IoT技術在智慧飯店和旅遊管理中的應用提升了服務品質，帶動智慧飯店和辦公設備需求。

此外，泰國也面臨人口老齡化挑戰，推動對智慧健康與照護解決方案的需求。醫療觀光收入約290億泰銖，促使醫療機構需要更多智慧健康設備。

對於台灣業者來說，在IoT和AI技術方面具優勢，可通過AIoT產品與解決方案進軍印度和泰國市場，取得豐富商機。

此外，台灣在醫療科技上的優勢也有助於進入這些市場，推動大健康產業發展。

總結來說，台灣智慧生活技術要在印度和泰國市場成功推廣，須展現其跨文化適應性和跨產業應用價值。

積極拓展海外市場，將先進技術推向更多國家，能有效促進全球智慧生活的發展。

印度 泰國

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