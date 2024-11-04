數位沛方／品牌虛實整合 三點考量

零售業想要生意好，關注消費者行為的變化是一件非常重要的事情。前陣子有幸到I OPEN MALL的表揚大會上，和許多表現傑出的廠商分享關於未來OMO虛實整合經營該注意的事情，以及在挑選經營線上平台時，必須要考量重點。

關於OMO的部分，其實從2017年阿里巴巴的馬雲就已經提到，線上品牌必須走向實體，讓消費者能夠體驗到，才會有生意，而實體品牌則需要往線上發展，才能讓更多的潛在消費者也看到我們。

如今這個概念，已經真的成為所有品牌在拓展業績時很重要的方向，我們可以看到很多的品牌除了投放線上的廣告、找知名的網紅來推廣外，也同步透過快閃店讓消費者體驗。

不過快閃店終究只是短期的體驗，若想找到長期穩定的地方開店，我們可以怎麼做呢？一般常見的方式，就是自己預設幾個可能的地點，然後開始到現場或透過電信業者的數據來看人流表現，但現在也還可以有其他的方式。

例如，I OPEN MALL將來會依據線上商品銷售的取貨地點，歸納出哪些商品在哪些地區可能比較有銷售機會，找出高機率的地區後，再將商品帶入門市做體驗，而品牌方也可以透過這樣的機會，評估當地是否有銷售的潛力，等評估完成，再開始投入展店，後續成功的機率自然就會增加。

談到品牌線上布局，大家其實都知道，能夠布局上架的平台是愈多愈好，因為這樣才能接觸到更多的消費者，但必須要注意的是，企業的資源有限，我們沒有辦法真的把資源分散到這麼多的平台，因此必須要做出取捨，建議可以從經營成本、現金流以及活動方案多元性這三個面向來考量上架平台：

一、各類衍生費用：加入線上購物平台，一般來說都免不了得支出開店費、系統費、手續費、運費跟金流的費用。而愈是強勢通路，在這方面的費用往往也愈高。如果品牌平常具備經營自媒體或是外部行銷推廣的能力，建議可以考慮找衍生費用較低但有知名度的平台來經營，這樣可以降低成本。

二、行銷工具的多元性：早年很多品牌離開平台自己建立官網，主要原因之一就是過去的平台行銷方案較單調，沒辦法滿足品牌的需求，但自建官網後，又得背負自己找人流的壓力，花費上大幅增加。如今許多平台已經能支援更豐富的活動型態，品牌不妨花點時間做比較，把各個平台可以支援的活動整理出來，挑選符合自己需求的平台。

三、對帳撥款的速度：我遇過一些企業會經營不下去，不是沒有訂單，而是在現金流上卡關，因此在挑選經營的平台時，它的對帳撥款速度也是一個需要關注的項目。

以上幾點，希望對未來想要布局線上與實體的品牌有幫助，能夠更有效地將資源效益極大化。