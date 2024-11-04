智慧經營／數泓科技總經理李明華 借助AI衝刺智慧製造

生成式AI時代來臨，帶動企業智慧製造市場商機。數位手工具研發製造大廠數泓科技成立於2006年6月，至今18年，一路以來專注在智慧製造生產系統、數位工具與量測儀器研發、製造及銷售，近年也結合AI辨識的輔助應用系統，成功切入汽車、航太產業，打進過去無法觸及的領域，成為眾多智慧製造業者背後的助力。

做客戶的研發中心

以數位手工具技術起家，數泓科（6855）總經理李明華在台灣高科技產業蓬勃發展的年代，看中全球智慧製造應用領域的發展，透過數位工具與量測儀器研發雙引擎切入，驅動整個數位手工具市場，而近年團隊更隨著AI時代的腳步，透過結合產業資料庫大數據，以AI辨識的輔助應用協助使用者判斷組裝與維修過程中各種狀況，取得良好成績。

數泓科主要產品包括數位扭力板手、數位螺絲起子等數位手工具，也是承襲工研院「數位手工具研發社群」計畫技術團隊，由台灣11家資深手工具業者共同出資成立的公司。

該公司銷售模式以ODM設計代工為主，將自己定位為客戶的研發中心，產品開發憑藉技術優勢，在精準度與網路應用整合方面，創造出十年來尚無競爭對手可以突破的差異性。

事實上，數泓科為國內首家數位工具研發製造商，從事智慧製造生產系統、數位工具與量測儀器研發、製造及銷售，產品涵蓋數位扭力板手、數位螺絲起子、數位扭力及角度接桿及數位角度規等應用，而終端應用則是以汽車及航太產業為主，公司目前主要的銷售區域是歐美地區，又以美國市場為大宗。

打進半導體供應鏈

李明華分享，團隊近年搭上智慧製造的大浪，陸續開發出包括「TFT智慧扳手」、「遊艇專用水下作業防水扳手」等全新產品，甚至成功打進半導體龍頭大廠供應鏈，雖然目前仍在測試中，但只要一接到答覆，即可啟動出貨，而自己看好這個領域的發展前景，未來也將持續投入。

面對半導體廠訂單的需求，李明華透露，雙方主要是在「夾片機」項目上合作，在這個部分，團隊透過販賣工具、收取權利金進行獲利，搭配附贈的軟體則不收費，藉此數泓科也相對市場競爭對手更具競爭優勢，客戶每次下單數量至少百套的硬體工具、軟體訂單起跳，帶給數泓科穩定的營收來源。

隨著AI巨浪來襲，智慧製造風潮也不斷崛起，相對幫助數泓科近年在Pro產品方面的接單保持穩健成長。據悉，數泓科目前手中握有的原廠委託設計製造（ODM）占比約96%，自有品牌占比約4%，直接客戶比重超過80%，團隊目前也已切入汽車、航太產業，並透過產業資料庫大數據結合AI辨識的輔助應用，可協助使用者判斷組裝與維修過程中各種情境與狀況。

李明華也坦言，自己樂觀看待整個市場的成長趨勢，目前在本業方面，預估受到手工具市場庫存去化完畢的帶動，專業與DIY市場將逐步復甦上揚，機器人、AI、車用和輔助醫療等潛在市場需求也將繼續成長、擴大。展望未來，他直言，隨著全球智慧製造應用的持續成長，數泓科有望繼續保持年營收創高、市場滲透率持續提升的態勢。