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福島10批核處理水結束排放 核安會分析對台無影響

中央社／ 台北4日電

日本福島第一核電廠今天結束第10批次核處理水排放作業，核安會分析過去一年擴散結果，主要影響區域為日本本州東部海域，部分擴散至關島西北方海域東北角，海水氚濃度均低於儀器最小可測值，對台灣周遭海域無影響。

核安會透過網站動態訊息指出，日本福島第一核電廠第10批次核處理水排放作業共排放19天，排放體積約7800立方公尺，氚活度約2.7兆貝克；自去年8月24日開始排放迄今，排放總體積約7萬8231立方公尺，氚總活度約15.2兆貝克。

據核安會掌握，國際原子能總署（IAEA）於10月18日公布第10批次獨立取樣分析結果，氚濃度低於日本承諾的排放目標每公升1500貝克。核安會將持續掌握核處理水排放相關訊息，與IAEA同步監控排放動態。

自去年開排至今，氣象署每日依實際排放狀況進行核處理水擴散濃度預報。核安會表示，依過去一年的擴散結果來看，總計10批次的核處理水隨著洋流往東擴散，目前主要影響區域仍以「日本本州東部海域」區域為主，受中尺度渦流影響，有部分核處理水擴散至「關島西北方海域」東北角。

核安會指出，海水氚濃度均低於儀器最小可測值，對台灣周遭海域無任何影響。

台灣自民國106年開始執行海域輻射監測，並持續監測核處理水排放前後的海域輻射變化，至今累積完成海水、海生物（含漁獲）、岸沙（含海底泥）等各式海域樣本，共1萬1275件樣本分析；今年度截至11月3日，已完成3537件樣本分析，各項分析結果無輻射異常。

日本 核電廠 輻射

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