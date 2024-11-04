欣陸明年迎百億完工量 總座：市場進入良性競爭、中長期正面看待

欣陸（3703）4日召開法說會，欣陸投控總經理暨執行長張方欣表示，三大事業體營收存量充足。

今年以欣達環工營運成長最強勁，主要受惠國內廢棄物處理、水資源市場需求等，雖然大陸建設今年完工量少，但明年將迎來百億元的完工交屋量，未來營運動能相當穩健。

欣陸投控第3季稅後純益5.61億元，年增18.5％，每股稅後純益（EPS）0.68元；累計今年前三季稅後純益13.12億元，年增3.8%，每股稅後純益1.59元。

不動產開發事業方面，大陸建設營收存量為歷史新高的256億元，相當於該事業體2023年合併營收的3.6倍。張方欣表示，今年推出4筆住宅建案，包括台北大安區「耑岫」、新北板橋區「衡沐」、板橋區「耑芃」及台中北屯區「豐莚」，合計推案量177億元。明年預計完工個案有3筆，包括新北市新店區「耑美」、台中市「鐫萃」、「豐蒔」，合計完工量近百億元，且3案均已完銷。

欣達環工目前在手工程存量達670億元，是2023年營收的14倍。張方欣指出，看好廢棄物處理與水資源商機，將持續爭取政府標案，加上淨零趨勢下，未來再生水的需求將逐年攀升，成為營運動能。

法人關心今年第3季起受到限貸、央行打房干擾，將影響房市買氣。對此，張方欣表示，儘管房貸的資金水位滿，有排隊現象等狀況發生，但對大陸建設的客戶來說影響不大，也沒有重新談合約或交易條件的狀況。

展望未來，張方欣指出，大陸建設仍會持續投入各種不同的土地開發，包括都更、合建、公辦都更等，至於央行的房市信用管制，對財務穩健的中大型建商來說反而有利，可以繼續進行土地開發，市場進入比較好的良性競爭，因此中長期正面看待。