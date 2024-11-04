影／遠東SOGO全台7店周年慶業績拚成長 目標121億元

遠東SOGO全台最強周年慶壓軸登場，4日舉辦造勢大會，由遠東集團董事長徐旭東領軍，全台7店周年慶業績目標121億、1%成長，包括百貨8折起、 超市9折，指定業種合併回饋逾20%。此外，超級神卡周慶加入戰場，中國信託SOGO全新聯名卡最高14%回饋。

遠東SOGO百貨37周年慶將於11月7日-11月18日隆重登場，今年持續端出周年慶獨家限定商品滿千送百、百貨8折起、超市9折等超狂回饋，手刀申辦全新上市中國信託SOGO聯名卡再享4%回饋無上限，合併最高14%回饋。另 SOGO APP會員(含新下載)，立即享有周年慶限定6,400元電子折價券，指定業種單筆滿3,000元即可現折300元。

周年慶必買重點化妝品、精品、家電3C及流行服飾，持續帶來市場最霸氣回饋，化妝品單日單櫃滿6,000送800元，今年更首度再祭出指定彩妝/香氛香水單日單櫃滿3,000元送500元，首日最受矚目的8大美妝保養品牌祭出市場最低價，優惠價再現折1,000元，絕對比在日本買還划算。男女裝女鞋、鍋具寢飾則有刷中國信託銀行信用卡滿6,000元贈600元電子抵用券。另趁金價高漲搭配黃金回饋達 22%，絕對是保值避險的首選。家電類則有按摩椅滿萬送千、最高享54%回饋，還有每年造成搶換風潮的頂級消費禮，首日消費滿額直接送APPLE iPhone 16、APPLE MacBook Air13吋(各限量5台) 。

精品同樣在今年周慶祭出業界最高超狂回饋，滿20,000送2,000元電子抵用券，合併中信SOGO聯名卡最高14%優惠。周年慶另一最強戰區超市銘店餐飲區，推出百款買1送1、還有大宗便利箱購免運宅配，都是每年周年慶婆媽必排重點優惠。

遠東SOGO表示，大巨蛋商場Garden City陸續開幕後所帶來全新氣象，今年將與遠東SOGO周年慶同歡慶，透過Garden City各項活動讓更多新的、年輕的消費者與遠東SOGO各館產生消費連動，創造最大綜效。

此外，每年周年慶期間SOGO推出免費配送、免費寄物、提重物的貼心服務，今年更增加了大巨蛋停車優惠，汽車消費滿500元、機車滿300元即送大巨蛋園區停車場免費停車1小時起。好康再加碼，11/1-11/30來逛SOGO，就送LINE GO乘車金，於LINE GO輸入「SOGO忠孝館」免費使用50元乘車券一張（每帳號限用壹次/人，限線上支付使用），限量5,000份。

今年周年慶將與三麗鷗一同歡慶，有大家最熟悉、超人氣角色 Hello Kitty、美樂蒂、酷洛米IP角色，與 SOGO共度盛大周年慶檔期。特別規劃六波超可愛來店禮，首波11月7日-11月8日超萌必換忠孝館/復興館「Kuromi & My Melody造型隔熱碗(2入)」、敦化館「Sanrio輕量保溫瓶」，可望帶來換購旋風。