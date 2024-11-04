鴻海教育基金會偏鄉國中 AI研習營開跑

鴻海教育基金會自2021年啟動「偏鄉AI研習營及學校社團推廣計畫」以來，已前進30所國中辦理研習課程，今年（2024年）鴻海教育基金會繼續前往台東、花蓮、嘉義、南投、新竹、宜蘭、綠島等地舉辦研習營，讓這些學校的學生首次接觸到AI與機器人相關課程。

透過鴻海教育基金會出版的《阿宅聯盟：決戰AI太陽王國》漫畫作為軟教材，幫助學生輕鬆理解人工智慧的基礎概念後，學生動手組裝機器人，再學編寫程式，最後操控機器人在圖紙上行動。

由於接連有颱風攪局，綠島國中的課程延期兩次才終於成功開課，校方表示，學校一直希望能夠提供不同的刺激給學生，但都苦無資源，看到學生專注的神情與課堂上活潑的氣氛，老師忍不住為學生爭取詢問是否能成立社團，好讓學生可以繼續學習。

事實上，鴻海教育基金會已經輔導了11所學校成立AI與機器人相關社團，為學生提供穩定的學習平台並鼓勵學生參加比賽，透過「研習營—社團—競賽」一整套的做法，幫助學生逐步提升知能，也已經有學生因為被啟發了興趣且習得了能力而改變了升學的選擇，或是因在比賽中表現傑出而得以進入原本不敢企盼的第一志願就讀，可說是開闊了孩子的眼界與世界。

無論是在台東綠島，或是宜蘭南澳，鴻海教育基金會看到孩子們在組裝時表情認真，在試車時眼神發亮。基金會期盼藉由AI研習課程計畫，能在更多偏鄉撒下科技教育的種子，也撒下更多讓人生充滿各種可能性的希望。