台北遠東ITF買氣爆棚業績達標 雙11再推線上快閃優惠

2024 ITF台北國際旅展於4日圓滿落幕，台北遠東香格里拉與Mega50餐飲及宴會聯手推出各式餐飲、住房、健身按摩優惠券，今年旅展四天現場銷售業績超過2,600萬元，與去年相比，成長約8.3%，吸引各大企業、福委會、民眾歲末年終聚餐以及休閒度假民眾購買。

線上旅展自10月25日開賣至今(11月4日)，累計已達1,500萬元業績，將持續銷售至11月15日。飯店搶攻雙11商機，也將於11月11日加碼推出「雙11限時限量超閃優惠」，預估線上旅展總業績將可破2,000萬元，目標比去年線上旅展總業績1,800萬元成長約11%。為方便民眾購買實體票券，飯店也同步在實體展這四天於大廳推出旅展快閃攤位，截至今天也有將近900萬元的業績，比去年銷售業績800萬元成長了12.5%。預估今年旅展業績可望達標5,500萬總業績，較去年成長約10%。

今年飯店推出與以往不同的商品及服務項目，在旅展創下佳績。台北遠東香格里拉行銷公關總監吳佳穎表示：「旅展買氣最旺的還是自助餐券，週末持續有單筆消費逾百萬的大單刷手，住宿券銷售表現也很亮眼，尤其是《豪華客房》平日(週日到週四) 雙人住宿一晚含兩客早餐券。

今年適逢飯店30週年，特別在實體旅展加碼推出消費不限金額，可獲得一張30歲當月慶生用餐七折優惠券、消費每滿9,999元即贈台北遠東香格里拉常溫番茄牛肉麵一份，成功刺激消費，增加買氣。加上飯店吉祥物-台灣黑熊LaLa，也現身展場吉祥物大遊行見面會，與粉絲互動拍照聚集人潮。

此外，現場首次增設兩台自助點單機，打造智能購物體驗，同時有效縮短假日眾多排隊人潮，便捷又省時。

延續旅展熱潮，線上旅展將持續銷售至11月15日，飯店也將於11月11日加碼推出「雙11限時限量超閃優惠」，包含遠東Café 週三至週五自助下午茶2客券原價2,376元，享47折只要1,111元、週一至週四晚餐2客券原價3,696元，折扣約6折，也只要2,222元。