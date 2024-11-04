晶華ITF旅展開紅盤！單筆百萬刷手現身 總業績拚破1.4億

台北國際旅展為期四天的展期在今天圓滿落幕，年年推出超值商品造成民眾排隊搶購熱潮的晶華（2707）業績再度開出紅盤，截至下午五點鐘，現場總銷售業績突破8,700萬元，加上官網於10月25日起提前開賣的線上旅展銷售業績也突破4,300萬，集團總銷售額已經衝破1.3億元，晶華也決議將線上旅展延長銷售至11月8日下午六點鐘，除了持續熱賣原有的旅展限定優惠商品外，更加碼推出限量「栢麗廳假日雙人餐券」，預計總營收將有機會衝破1.4億元。

晶華旗下台北晶華酒店、台南晶英酒店、晶泉丰旅以及Just Sleep捷絲旅今年旅展上皆推出一年一度限定的多款超值餐飲、住宿優惠商品，其中，台北晶華酒店的自助餐券買十送一方案，更是吸引長長人龍排隊搶購。S型的排隊隊伍持續連綿不絕，此次「每消費前50名贈送買一送一栢麗廳晚晚餐券」的促銷策略成功。

此外，適逢尾牙春酒的商務酬酢的旺季，公司行號與福委會訂購相當踴躍。觀察此次的銷售情形，旅展的消費者大多為目的客，事前都已做好功課並確認需要的商品數量，單筆銷售數字也多落在萬元以上、甚至是單筆達百萬元。

同時今年首次推出的環遊餐券由於使用更具彈性，相當收到消費者的矚目與青睞，分析展場上銷售最為熱烈的品項，台北晶華酒店的餐券還是最熱門的銷售品項，「自助餐券買十送一」更是最大誘因，讓餐券部分的整體銷售增加了一到兩成，最受歡迎的除了栢麗廳以及三燔本家的環遊餐券外，集團推出的「環遊晶華聯合住宿券」及礁溪晶泉丰旅住宿券也賣出近千萬的佳績，貢獻整體營收超過一成。