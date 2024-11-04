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寒舍ITF旅展業績衝1.5億元 十二廚自助餐券賣出4.6萬客

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

2024年台北國際旅展於4日正式落幕，寒舍（2739）旗下台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、礁溪寒沐酒店、寒居酒店、台北艾麗 希爾頓格芮精選酒店，旅展現場今天單日營業額再度突破千萬，合計實體旅展四日業績累積達7,000萬，持平去年實體旅展業績，加上線上旅展、寒舍生活APP以及快閃櫃，整體總業績創下1.5億元，同樣持平去年同期。寒舍表示，後續線上旅展持續銷售至11月12日，將較去年交出更亮眼的成績。

隨著國內物價飛漲，消費者更精打細算，趁著ITF旅展期間年度餐券最優惠時段，紛紛購買物美價廉的餐券商品。餐券銷售冠軍為東西區Buffet雙天王，台北喜來登「十二廚自助餐券」銷售突破4.6萬客，台北寒舍艾美「探索廚房自助餐券」銷售突破3.5萬客，銷售成績較去年有所成長。住宿券方面，礁溪寒沐酒店一泊二食雙人住宿券銷售突破1800張。

寒舍集團線上旅展、台北艾麗線上旅展並將持續銷售至11月12日，在明星商品助陣下，可望再衝一波買氣。

寒舍

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