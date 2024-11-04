7-11第7110店「愿橋門市」開出 持續打造複合式體驗

統一企業集團旗下台灣7-ELEVEN積極展店，第7,110店「愿橋門市」於4日開出，其中引進新世代複合體驗，整合「Fresh」全新現做餐飲、優質超市與超商服務於門市內，滿足日常生活多元體驗。

統一企業集團董事長羅智先日前表示，複合式商店是未來的趨勢，但是在選擇上並沒有固定的模式，要建立自己的生態鏈，必須考慮到周圍的商圈性質，以及消費者的需求。

統一持續開出大型複合式商場，外界關心統一集團未來展店方向是否會以此為主軸，羅智先指出，新世代複合式商場因為需要大面積的土地，至少1000坪以上，像是重劃區會較適合，因此未來是否會朝此方向前進，還需要看緣分，不過只要有適合的土地就不會排除擴店。

7-ELEVEN Fresh「愿橋門市」是繼「Par K* Avenue」、7-ELEVEN「首府門市」、「ZEELAND-MARK」新世代複合商場後，第四個全新生活體驗場域。外觀設計發想自夜空閃耀恆星，門市內以Fresh綠葉設計彰顯蓬勃生命力，象徵統一企業集團發展生活服務平台活力精彩、生生不息。

高雄「霞海重劃區」位於高雄左營、楠梓、仁武交界新興發展區域，距離左營高鐵站不到10分鐘車程，7-ELEVEN Fresh「愿橋門市」期望在此陪伴在地生活，開幕當日揭櫫「愿景如虹開錦繡、橋通四海聚輝煌」對聯以此祝賀。

7-ELEVEN Fresh「愿橋門市」首度於高雄引進由五星級「台南晶英酒店」主廚指導「Fresh」全新現做餐飲，嚴選生鮮蔬果、居家調理、進口起司、精品巧克力、各國紅酒等，以及「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡及茶BAR、OPEN!BAR多樣化酒品與果汁等豐富美食佳飲。

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