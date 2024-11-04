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老爺酒店集團線上加實體旅展業績連續3年突破2億

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

老爺酒店集團旅展10月30日開賣至11月4日，線上加實體旅展已突破2億元！線上旅展將持續銷售至11月5日，今年業績最終將上看2.2億元，這將是老爺酒店連續第3年旅展業績突破2億大關。

老爺酒店集團表示，今年憑藉經典商品「3,400元聯合住宿券」、「2,080元聯合餐飲券」及「19,999元溫泉酒店聯賣住宿券」三款熱銷主打，於四天實體旅展累計業績突破一億元，較2023年成長約15% 。主要是「3,400元聯合住宿券」熱銷18,000張，總金額高達6,100萬。「3,400元聯合住宿券」適用全台10家老爺，且效期長達一年半，今年更推出55歲以上持券入住，指定日期再享專屬優惠，吸引消費者揪團瘋搶。

住宿券 旅展

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