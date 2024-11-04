豐興4日開出新盤價平盤 後市進到橫向整理
受大陸鋼市轉冷影響，加上廢鋼、鋼胚等原料行情弱化，豐興（2015）4日鋼筋新盤價受到壓抑開出平盤，東鋼（2006）、威致（2028）、海光（2038）等上市電爐族群產銷進到橫向整理。
上市鋼廠主管指出，當前廢鋼、鋼筋等長條建築用鋼系統價格，陷入向上漲不上去，向下也跌不下來的情境，這種現象對市場不見得不好，適當的橫向整理期過後，市況將變得明朗，更有利中長期發展。
鋼筋最重要的原料廢鋼報價，近期展開大幅向下修正，倫敦廢鐵從10月7日的這波高點每公噸407美元，跌到目前的375美元，跌幅逾8.5%，能否有效突破大受市場高度關注。
上市鋼廠主管說，台灣鋼價起伏表現最終還是看大陸臉色，期待後續中國大陸各項經濟利多能真正落地實踐，並且達到提振市場信心的效果，尤其降息、降準以及發行兆元人民幣的的國債措施，可以為市場投放龐大資金水位，更有利活絡交易信心，後市發展值得密切關注。
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