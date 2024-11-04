搶攻年末補貨潮 momo宣布雙11日用品買氣狂飆380%

momo雙11日用品補貨潮湧現。台灣線上零售業龍頭富邦媒（8454）旗下momo購物網分享，許多消費者紛紛瞄準大檔優惠，一次補貨快銷日用品，其中「衛生紙」、「家用清潔品」、「尿布」、「濕巾」為四大熱銷焦點，momo雙11暖身慶開跑至今買氣月增飆升380%。

momo雙11除重磅端出《日用婦幼日》優惠，5日、7日消費滿額登記就送11%mo幣回饋，還有眾多品類好康疊加出擊，包含母嬰用品「夜貓買尿布送mo幣」、家用清潔品「下單抽一年份好禮」、寵物用品「豪撒mo幣最高送45%」，鼓勵消費者雙11將日用品一次全買清。

momo分享，家用清潔品為家家戶戶不可或缺的日常用品，其中「衛生紙」消耗快速榮登補貨冠軍，消費者為追求便利，偏好在優惠大檔下手「箱購組」。衣物清潔需求大，因應環保意識抬頭，不含瓶罐的「洗衣球」、「補充包」為人氣熱銷，室內晾曬需求提升亦讓「成份抗菌抗臭」備受消費者青睞。母嬰用品部分，攜手各大母嬰品牌端出「買就送爆款玩具」的大組數箱購優惠，更讓消費者能夠「多尺寸任選」尿布，「濕巾」、「奶瓶清潔劑」，也是補貨潮不可或缺的購物清單。