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日本跨境電商比比昂受惠日圓貶值 前三季網站成交金額年增40%

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

今年日圓走貶，跨境電商迎來購物熱潮。PChome網路家庭（8044）集團旗下專營日本跨境代標代購電商Bibian比比昂統計，今年前三季的GMV（網站成交金額）相較去年同期激增40%，整體銷售持續穩健成長，顯見熱絡的消費需求。比比昂今年6月進駐全家會員App開設「比比昂日貨專區」，創新推出便利商店跨境購物服務，吸引大量熱愛日貨的消費者，一舉推動比比昂全站會員數成長1.35倍，成功拓展了新客群。

隨著市場需求和消費趨勢的變化，比比昂2024年熱銷品類榜單呈現新動向今年前三季站上熱銷TOP 5品類排行榜依序為：動漫周邊、藥妝保健、服飾包包、運動休閒及汽車改裝部品。

電商雙11檔期如火如荼開打，Bibian比比昂也於11月1日盛大開跑「日本最激安，跨境雙11」檔期，全站豪撒一億日圓回饋，共祭出22大重磅優惠，讓全台消費者不用飛出國即可線上盡情搶購。活動包含：全站下單轉扭蛋，最高拿價值超過萬元的BE@RBRICK或Labubu公仔；日本商品首購只要199元體驗價即可空運到家、比比昂日貨爆品天天下殺$1起、日本Yahoo拍賣8%OFF無上限、日本代購5%OFF折抵無上限、日本樂天全家取貨0元免運、隨選即買滿額現折5%回饋、Mercari 8%OFF、Rakuma天天回饋6%OFF等。

日本 消費

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