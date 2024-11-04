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鑫龍騰新案動土 執行長黃文柔、總經理黃勁嘉審慎樂觀

經濟日報／ 記者林政鋒/高雄即時報導
天玉集團鑫龍騰開發執行長黃文柔(右)、總經理黃勁嘉對房市審慎樂觀。記者林政鋒攝影
天玉集團鑫龍騰開發執行長黃文柔(右)、總經理黃勁嘉對房市審慎樂觀。記者林政鋒攝影

天玉集團、鑫龍騰開發（3188）4日舉行「天大六期」動土典禮，該案位於台積電熱區的楠梓，基地面積699坪，鄰近中山高楠梓交流道，預計規劃2～3房產品，未來開價可能從4字頭起跳，將對營收獲利有重大貢獻。

天玉集團執行長黃文柔指出，國內房地產市場目前進入整理期，重點要看政府第八波打房措施，但綜合觀察誰政策影響下，房地產成交量會會縮小、但價格相對穩定，即便要下跌也很有限。

黃文柔表示，前陣子高雄蛋白區房價確實漲太凶，因此適當小幅修正很正常，基本上不致於跌得太誇張，對市場前景審慎樂觀。

鑫龍騰總經理黃勁嘉說，美國總統大選的結果對台灣經濟將產生影響，需要密切關注，畢竟台灣是出口導向經濟，如果未來美國擴大課徵進口關稅，對台灣不會好，連帶影響房地產市場表現。

黃勁嘉指出，鑫龍騰目前在手土地有十餘筆，總量逾1萬坪以上，土地存貨充裕，會依既有節奏推案，新的量能約在20億元至30億元，預期在明年會有更多新成屋銷售入帳，將貢獻營收獲利，房地產市場雖充滿變數，鑫龍騰這二年獲利穩健向前，明年表現不會比今年差。

昨天鑫龍騰位於楠梓車站商圈，原屬「加洲汽車旅館」基地動土，未來將興建地上26樓，地下6樓，社區戶數306戶住宅，市場評估周邊有「楠仔坑運動中心」即將完工，加上區段生活機能成熟，建案從預售到完工至少5年，房價將坐穩4字頭均價行情。

鑫龍騰昨天動土基地是2022年第4季以5.2億元購入，面積699坪屬商三用地，黃勁嘉表示，該案規劃將以2-3房為主，預計2029年完工，建案目前尚未決定銷售時間點，然而區段鄰近「楠仔坑運動中心」，周邊有國道串聯，加上距離楠梓車站與土庫家樂福量販店不遠，屬楠梓市心生活圈，可搭上台積電（2330）熱潮。

台積電 房地產

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