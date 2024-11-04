Yahoo購物攜手統一 雙11正慶6日起跑

Yahoo奇摩購物《11.11買買節》祭出破億折價券與回饋，宣布6日起至12日正慶開跑，Yahoo奇摩購物中心全站下殺1折起，最高回饋37%，精選大牌夯品限時下殺1,111元起，天天滿額最高享11,111元、凌晨零點限時加碼。Yahoo奇摩拍賣則推出人氣IP盲盒驚喜1折起、直播爆款加碼11%超贈點回饋、免運優惠不間斷。

Yahoo奇摩購物電子商務行銷部資深總監賴美均表示，今年積極串連統一集團旗下品牌與資源，推動多元合作，包括超人氣品牌Mister Donut，11月6日起在全台百家門市消費即可享有平台百元折價券，總計500萬元大放送、平台不限消費金額登記再抽「甜甜圈免費一年月月吃」；與7-ELEVEN跨界合作，結合OPENPOINT 1,800萬會員基礎，串聯雙方生態圈與數據力，推出「購衷心」VVIP會籍體驗、OPENPOINT點數放大等活動，打造新型態點數經濟生態圈。

7-ELEVEN則表示，「OPENPOINT生態圈在台經營適逢10周年，藉由跨界點數流通的合作，成功提升會員的黏著度。此次在雙11消費高峰期間，很開心首次攜手Yahoo奇摩購物，串聯雙方千萬規模的生態圈。自點數合作活動推出以來，會員反應熱烈兌換踴躍，尤其女性會員最為積極。期待藉此合作，進一步拓展點數經濟應用，為OPENPOINT會員提供更多元、無縫的購物新體驗，創造更具規模的會員經濟效益。