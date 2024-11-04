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10年房價所得比差距...台中、台南家庭得多4年不吃不喝 台北市持續吃土

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
台北房市示意圖。聯合報系資料照片／記者游智文攝影
台北房市示意圖。聯合報系資料照片／記者游智文攝影

今年第2季的房價所得比再創新高，六都只剩下桃園的房價所得比不到10倍，首季還有桃園、台南與高雄的房價所得比不到10倍，由此可見上半年房價漲勢明顯，統計10年來房價所得比的變化來看，台中、台南市的房價所得比都多了4倍，現在買房要比10年前多付出4年的家庭可支配所得。至於房價最高的台北市所得比持續拉高，較10年前還要多出2.11倍、多付出逾兩年可支配所得。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房價所得比持續攀升，結果是幾家歡樂幾家愁，有資產的享受到增值的好處，相對還沒有購屋或者年輕世代，就會感受到房價上漲的壓力，若以區域的所得對比房價漲幅來看，過去10年台中與台南民眾對於房價上漲感受應該特別深，10年下來，民眾現在要購屋，恐怕比10年前要多掏出2.3年的家庭可支配所得。

根據官方的房價所得比長期統計顯示，103年第2季全國的房價所得比為8.34倍，今年第2季已增加到10.65倍，等於要10.65年不吃不喝才能買得起房，第2季六都的房價所得比僅剩下桃園市不到10倍，增加較多的是台中市，從10年前的8.15倍，增加到12.69倍，台中的家庭相較10年前購屋，要多4.54年的家庭可支配所得，其次則是台南市由6.18倍增加到10.29倍，增加較少的是新北市。

曾敬德表示，上半年房價所得比仍攀高，但市場交易熱絡主要有幾個原因，包括30年期的房貸可以降低每月還款負擔，住宅普遍小宅化也讓房屋總價漲得比單價少，另外像是長輩資助可能也分擔掉一些房價，加上民眾對於房價上漲預期，也會讓民眾儉腸捏肚湊出頭款購屋，不過整體來說房價上漲遠超過家庭所得上漲是不爭的事實。

今年第2季的房價所得比再創新高，六都只剩下桃園的房價所得比不到10倍，首季還有桃園、台南與高雄的房價所得比不到10倍，由此可見上半年房價漲勢明顯，統計10年來房價所得比的變化來看，台中、台南市的房價所得比都多了4倍，現在買房要比10年前多付出4年的家庭可支配所得。信義房屋提供
今年第2季的房價所得比再創新高，六都只剩下桃園的房價所得比不到10倍，首季還有桃園、台南與高雄的房價所得比不到10倍，由此可見上半年房價漲勢明顯，統計10年來房價所得比的變化來看，台中、台南市的房價所得比都多了4倍，現在買房要比10年前多付出4年的家庭可支配所得。信義房屋提供

房價 房貸

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