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國精化：紫外光固化材料產能 3年後倍增

中央社／ 台北4日電

國精化學今天表示，目前每年約生產銷售紫外光（UV）固化材料2萬噸，未來安南新廠紫外光固化材料產能將貢獻每年4萬噸，原永安廠保留1萬噸產能，合計年產能5萬噸。

國精化學表示，投資超過新台幣20億元，在台南產業園區建廠（安南新廠），預計明年第1季正式啟用；估計經過3年時間，約2028年上半年，安南新廠加計永安舊廠紫外光固化材料的產能利用率達80%，即4萬噸，較目前的2萬噸倍增。至於何時提升至5萬噸，仍需視實際狀況調整。

國精化學指出，永安廠將保留1萬噸紫外光固化產能，移出的產能將轉做5G材料及PSMA樹脂（苯乙烯-馬來酸酐樹脂）。國精化目前已著手PSMA樹脂新產能的發包工作，預計2025年第4季開始試車投產，年產能3000噸。

國精化表示，與日本JSR集團（日本合成橡膠）合作代工的一個重點項目為5G材料樹脂，主要應用在高頻基版上，具有低介電常數、低介質損耗等特性。經過兩年的開發，目前多家國內外主要客戶已經完成認證並進入量產階段，且供不應求。目前規劃擴產進度為2025年第2季第1套設備開始量產，2026年第1季第2、3套設備量產，2027年第1季第4套設備量產。

5G 日本

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