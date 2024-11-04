智擎生技引進LIPORAXEL紫杉醇口服溶液於台灣銷售

智擎（4162）4日宣布，已與上海海和藥物研究開發公司的控股子公司上海諾邁西醫藥科技公司於4日完成簽署LIPORAXEL（紫杉醇口服溶液）藥品之經銷合約，智擎公司為LIPORAXEL在台灣之獨家經銷商，負責申請新藥查驗登記（NDA）及後續市場推廣及銷售等業務。

智擎生技表示，LIPORAXEL為韓國DaeHwa Pharmaceutical Co., Ltd.所研發製造的紫杉醇口服製劑，上海諾邁西公司於2017年9月和韓國Daehwa簽署授權契約，獨家取得LIPORAXEL在中國大陸、台灣、香港及泰國等地區之研發、商品化及銷售權益。

智擎總經理王宏仁表示，「LIPORAXEL是利用創新的藥物遞送技術，將市場上傳統使用的靜脈注射紫杉醇劑型 (IV paclitaxel)，開發而成紫杉醇口服製劑。LIPORAXEL可以提供臨床上使用的方便性，期望有助於提升病患的生活品質。智擎除了持續專注在癌症創新藥研發領域上，也持續關注患者需求，引進創新藥品，以提供病患更多的治療選擇。」

海和藥物首席執行官董瑞平表示，「紫杉醇口服溶液作為全球第一個開發成功並獲批上市的口服劑型紫杉醇類藥物，在臨床研究中展現出顯著的生存獲益和良好的耐受性。希望在海和藥物及其合作夥伴智擎公司共同努力下，造福更多的腫瘤患者。」