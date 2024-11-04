廢污水處理創新技術公開徵求開跑！11月30日前申請

環境部自即日起公開徵求「114年度補助廢污水處理技術創新及研究發展計畫」，歡迎公私立大學及具研發能力之財團法人或社團法人於11月30日前踴躍提出申請，期產業出題、學界解題，促進學研機構與產業合作創新研發。

環境部表示，本次徵求補助計畫總經費高達2,000萬元，為鼓勵技術可落地運用或解決產業面臨的問題技術，申請單位與企業合作之計畫將優先補助，計畫類型分為以新穎技術導入或開發為主之「創新研發型」及以既有技術提升精進導入模廠運用為主要之「技術精進及運用型」。

環境部進一步說明，配合淨零碳排及資源循環之國際趨勢，研發之技術主題以能資源化及低碳智慧化為主，包括廢水有價重金屬回收與再利用技術、氨氮、有機廢水與污泥之能資源化技術、高效、低碳等精進之廢水處理技術、新興污染物去除技術、廢水處理技術與數位化、智慧化技術應用整合以及廢水無機資源之循環與再利用等。