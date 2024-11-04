首家取得聯合國《生物多樣性公約》大會觀察員 台達分享成果

聯合國《生物多樣性公約》第16屆締約方大會（CBD COP16）今年於哥倫比亞展開，台達（2308）長期關注氣候變遷並已將生物多樣性納入永續策略，本屆透過基金會取得CBD COP16觀察員的資格，於當地舉辦四場活動，包含在談判區主辦兩場與珊瑚復育相關的周邊會議，並受邀參與一場綠建築與生物多樣性的周邊會議，另外也在展位區展出珊瑚復育成果，累積共有超過百位國際級氣候領袖與會，獲得熱烈迴響。4日舉行返台成果發表會，協助台灣掌握國際氣候重點趨勢。

台達基金會副董事長郭珊珊表示，「身為聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）正式觀察員，台達基金會同仁自2007年以來每年積極參與帶回最新減碳資訊，並向國際分享台達如何發揮所長為全球暖化尋找科技解方。今年基金會更將觸角延伸，很榮幸取得聯合國生物多樣性大會觀察員資格，登台發表台達在生物多樣性的耕耘與成果。近年來，全世界正加速揭露生物多樣性影響與依賴，全球已有300家企業承諾採納『自然相關財務揭露建議（TNFD）』，台達早於2021年啟動執行、2023年成為TNFD Forum會員，今年更被列為全球首批TNFD先行者企業，為科技業指標，實踐我們對永續的承諾。台達基金會也持續在珊瑚復育上努力，今年亦邀請台灣大學海洋研究所前所長戴昌鳳教授擔任總顧問，指導相關研究計畫，並於COP16周邊會議上發表，借力戴老師在該領域的研究成果與經驗，朝2025年前復育1萬株珊瑚邁進。」

「台達孕生珊瑚復育計畫」總顧問戴昌鳳教授表示，「樂見學術界和企業為了珊瑚保育和復育攜手合作，特別是導入科技提昇珊瑚保育效益。台達已協助台灣珊瑚礁學者達成的研究成果涵蓋各個面向，包含在實驗室繁養殖銳枝鹿角珊瑚（Pocillopora acuta）的耐熱珊瑚幼苗進行野外復育；蒐集排放型珊瑚精卵進行人工授精及幼苗培育以維持珊瑚基因多樣性；於基隆設立潮境珊瑚保種中心，目前已蒐集有 20 種珊瑚，3,000 株活體珊瑚苗，目標將保護至少 30 種IUCN 红色名錄上受威脅以及台灣特有物種，持續監測珊瑚苗移植到海洋保護區後的魚類豐度變動，做為評估珊瑚復育成效的重要指標；另為促進珊瑚種類鑑定，同步也投入台達 Micro-CT 技術結合次世代基因定序，有助於建立台灣珊瑚基因庫並接軌國際基因資料庫。」

台達基金會此次在官方談判區上，在國際自然保育聯盟（IUCN）的「自然館（Nature Pavilion）」與國際珊瑚礁倡議組織（ICRI）的「珊瑚館（ForCoral Pavilion）」，各分別主辦一場周邊會議，邀請國際權威科研機構美國莫特海洋實驗室（Mote Marine Laboratory & Aquarium）、加州大學聖地牙哥校區斯克里普斯海洋研究所（Scripps Institution of Oceanography, UCSD），以及中央研究院生物多樣性中心等單位同台分享生物多樣性保育工作。