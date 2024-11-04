中興電攜手 EVOASIS 強強聯手 奪國道三期標案、啟動無縫漫遊充電服務

充電運營商強強聯手。中興電工（1513）旗下iCharging攜手源點科技EVOASIS啟用充電漫遊OCPI（Open Charge Point Interface），為電動車車主提供更為便捷的跨品牌充電服務，雙方更一同奪下國道服務區充電站經營案的第三期標案，分別經營B案與A案，進一步鞏固在國內充電市場的領導地位。

中興電指出，此次合作代表了台灣充電市場的一大突破，兩大直流充電運營商攜手合作，使iCharging與EVOASIS的充電站點實現互通，為電動車車主帶來更靈活的充電選擇，這也代表電動車主將不再需要下載多個APP，就能享受無縫充電體驗。

隨著充電漫遊合作的實施，中興電指出，iCharging的充電站點將大幅增加至71個、276支直流充電槍，站點分布北、中、南、東部，除了國道1號、3號、5號及6號沿線的服務區，涵蓋多個市郊熱點。

中興電指出，透過「俥酷iParking 」APP，就能隨時找到合作的高速充電站進行充電，電動車車主再也無需在出發前專程去充電，享受無縫的跨品牌充電服務，合作站點則提供60kW至360kW的高速充電選擇。

中興電指出，OCPI技術的導入，意味著iCharging會員不須下載多個APP，即可在iCharging充電站進行充電，還能跨品牌至EVOSIS的充電站進行充電。不過，為確保各個充電服務商能夠維持技術標準及服務品質，iCharging「插槍即充」及EVOASIS「隨插即充」的功能將專屬於各自的充電站。

中興電指出，iCharging會不僅致力於提升充電服務及擴展充電站點數量，更透過旗下能源管理系統（EMS）、儲能系統(BESS)以及氫能備援電力系統對充電樁進行動態電力管理，減少用電損耗並避免超約，有效減少能源浪費。一年內減少相當於 128 座大安森林公園的碳吸附量，實現電力的高效管理與利用，積極履行企業的永續發展（ESG）責任。

展望未來，中興電指出，此次充電漫遊的合作標誌著中興電工與EVOSIS攜手推動台灣充電市場的進一步發展，未來將繼續與更多充電運營商合作，擴展充電設施網絡，提升技術，為電動車車主提供更多充電選擇與更高效的充電服務。隨著iCharging網絡的持續擴展，台灣電動車市場的充電便利性將進一步提升，為低碳交通發展奠定堅實基礎。